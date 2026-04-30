Лавандовий бордюр Бекхемів – стильний і невибагливий тренд саду 2026 року

Сади Девіда та Вікторії Бекхем давно стали прикладом бездоганного смаку. На їхній ділянці є все: доглянутий город, ефектна теплиця та продуманий ландшафтний дизайн. Але одна з найцікавіших деталей – проста лавандова доріжка біля теплиці.

На перший погляд це лише акуратні кущики лаванди вздовж стежки. Насправді ж це красиве, практичне й дуже розумне рішення, яке легко повторити у власному саду. Про це пише Homes and gardens.

Дивіться також Українка до невпізнаваності переробила старенький диван: результат шокує

Чому лавандовий бордюр – садовий тренд 2026 року?

Лаванда – не просто декоративна рослина. Вона має багато переваг. Передусім, ця багаторічна рослина прикрашає ділянку ніжними фіолетовими квітками, які мають приємний аромат.

Також лаванда приваблює бджіл та інших запилювачів. А це означає кращий урожай овочів, ягід і фруктів.

Крім того, лаванда – одна з найневибагливіших рослин. Вона не потребує постійного підживлення, рідко хворіє, добре переносить посуху.

Створити бордюр як у Бекхемів дуже просто:

Перший варіант – посадити молоді саджанці восени – за зиму вони укоріняться, а навесні активно підуть у ріст.

Другий варіант – купити вже дорослі квітучі рослини навесні або влітку й одразу висадити.

Висаджувати треба кущиками на відстані приблизно 50 сантиметрів один від одного у сонячному місці. Лаванда не любить застою води, тому в дощових регіонах варто додати в ґрунт гравій або пісок для дренажу.

Після завершення цвітіння восени лаванду варто трохи підрізати. Це стимулює новий ріст навесні та не дає кущам дерев'яніти.

Лавандовий бордюр Бекхемів: дивіться відео

Видання The Spruce зазначає, що хорошими сусідами для лаванди є:

чебрець,

шавлія,

розмарин,

троянди,

орегано.

Сьогодні дедалі більше людей обирають рішення, які поєднують красу, практичність і доступність. Важливо, щоб сад був доглянутим, не вимагав багато часу на догляд, був корисним для природи та не потребував великих витрат. Саме тому лавандовий бордюр є таким популярним – він повністю відповідає всім цим вимогам.

Які рослини небезпечно висаджувати біля дому?

Деякі красиві декоративні рослини краще не садити біля дому, бо вони можуть бути отруйними або агресивно розростатися. Також їм іноді приписують "важку" атмосферу для саду.

Серед небезпечних рослин – олеандр, наперстянка, молочай, тис і дурман. Вони можуть викликати отруєння, подразнення або погане самопочуття, тому їх не радять висаджувати біля житлових зон.

Є й інші проблемні види: жимолость японська, гліцинія, плющ англійський, беладона та аконіт. Вони швидко розростаються, можуть шкодити іншим рослинам або є токсичними для людей і тварин.

Також деякі квіти, як-от вербозілля, фіалка синя та жовтець, хоч і гарні, але можуть агресивно поширюватися й псувати вигляд саду.