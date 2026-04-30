На первый взгляд это лишь аккуратные кустики лаванды вдоль тропинки. На самом деле это красивое, практичное и очень разумное решение, которое легко повторить в собственном саду. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему лавандовый бордюр – садовый тренд 2026 года?

Лаванда – не просто декоративное растение. Она имеет много преимуществ. Прежде всего, это многолетнее растение украшает участок нежными фиолетовыми цветками, которые имеют приятный аромат.

Также лаванда привлекает пчел и других опылителей. А это означает лучший урожай овощей, ягод и фруктов.

Кроме того, лаванда – одно из самых неприхотливых растений. Она не нуждается в постоянной подкормке, редко болеет, хорошо переносит засуху.

Создать бордюр как у Бекхэмов очень просто:

Первый вариант – посадить молодые саженцы осенью – за зиму они укоренятся, а весной активно пойдут в рост.

Второй вариант – купить уже взрослые цветущие растения весной или летом и сразу высадить.

Высаживать надо кустиками на расстоянии примерно 50 сантиметров друг от друга в солнечном месте. Лаванда не любит застоя воды, поэтому в дождливых регионах стоит добавить в почву гравий или песок для дренажа.

После завершения цветения осенью лаванду стоит немного подрезать. Это стимулирует новый рост весной и не дает кустам одревеснеть.

Издание The Spruce отмечает, что хорошими соседями для лаванды являются:

тимьян,

шалфей,

розмарин,

розы,

орегано.

Сегодня все больше людей выбирают решения, которые сочетают красоту, практичность и доступность. Важно, чтобы сад был ухоженным, не требовал много времени на уход, был полезным для природы и не требовал больших затрат. Именно поэтому лавандовый бордюр является таким популярным – он полностью соответствует всем этим требованиям.

Какие растения опасно высаживать возле дома?

Некоторые красивые декоративные растения лучше не сажать возле дома, потому что они могут быть ядовитыми или агрессивно разрастаться. Также им иногда приписывают "тяжелую" атмосферу для сада.

Среди опасных растений – олеандр, наперстянка, молочай, тис и дурман. Они могут вызвать отравление, раздражение или плохое самочувствие, поэтому их не советуют высаживать возле жилых зон.

Есть и другие проблемные виды: жимолость японская, глициния, плющ английский, беладона и аконит. Они быстро разрастаются, могут вредить другим растениям или являются токсичными для людей и животных.

Также некоторые цветы, например вербейник, фиалка синяя и лютик, хоть и красивые, но могут агрессивно распространяться и портить вид сада.