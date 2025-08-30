Лавандові поля ваблять своєю красою та неймовірним ароматом, однак за цим стоїть кропітка праця та постійний догляд за квітами. Хоча й здається, що ця рослина може рости самостійно та не потребує уваги, проте це лише міф.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська розповіла про особливості вирощування лаванди, які помилки допускають у догляді та як підготувати кущі до зимового сезону.

Як з кількох насінин виростити поле лаванди?

Як Ви почали вирощувати лаванду та як вдалося створити ціле "фіолетове море" на Житомирщині?

Все почалося у 2018 році. Тоді ми вирішили посадити лаванду, але на той час ще не була в Україні настільки розповсюджена ця культура. Ми почали шукати саджанці, й уже у 2019 році висіяли перше насіння. А у 2020 році повністю з насіння ми засіяли все поле.

Наше поле – це тисяча кущів. Фактично, це тисяча насінин, яким природа подарувала це життя.

Для нас це справа нашого життя. Ми з чоловіком разом вирощуємо, разом доглядаємо і створюємо натуральну лавандову продукцію. Це і косметичні засоби, і товари для дому.



Анна та Станіслав вирощують лавандове поле на Житомирщині / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Чому саме лаванда?

Це була радше ідея того, що хотілося б бачити більше естетичної насолоди навколо, створити затишний куточок, який буде не лише радувати нам око, а й приносити користь. Саме лаванда з цим надзвичайно впоралася.



Анна та її чоловік Станіслав разом вирощують лаванду / Фото, надане 24 Каналу

Для довідки. Анна Збінська вирощує лаванду зі своїм чоловіком Станіславом. Їхнє "фіолетове море" розташоване у селі Костівці, Житомирської області. Під час сезону цвітіння лаванди усі охочі можуть відвідати поле та насолодитися красою цього місця.

Як доглядати за лавандою?

Чи потрібно обрізати лаванду після цвітіння?

Лаванду обов'язково потрібно обрізати після цвітіння, адже це стимулює ріст нових пагонів, а кущ не буде розвалюватися. Річ у тім, що йому безумовно потрібно зберігати правильну форму напівсфери для того, щоб він розвивався у своїй природі.

Також обрізання допомагає захистити лаванду від того, аби всередині кущ не дерев'янів.



Як вирощувати лаванду / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Які поширені помилки у догляді за лавандою?

Найбільша помилка – це надмірний полив. Ця рослина не потребує багато води, й для неї більшої шкоди буде завдавати саме застій води, аніж його відсутність.

Друга помилка — це повна відсутність обрізки. Без обрізання лаванда не буде розвиватись так, як потрібно, а згодом – просто у вас перестане рости.

І третя помилка – це висадка у тіні. Лаванда обожнює сонце і для того, щоб вона гарно квітла, її потрібно садити в сонячному місці. Якщо це буде півтінь або напівтінь, то вона не буде розвиватися настільки красиво.

Чи вибаглива лаванда в умовах для росту? Чи потребує добрив або ж спеціального догляду?

Насправді лаванда не дуже вибаглива в умовах для росту, адже вона любить сонячні місця, а також полюбляє піщаний або кам'янистий ґрунт.

Загалом наші ґрунти є для неї дуже родючими, і лаванда прекрасно росте на нашій території.



Анна Збінська вирощує лаванду на Житомирщині / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Щодо добрив, то вони потрібні мінімальні. Це можуть бути калійно-фосфорні добрива. Водночас азотні будуть давати більше зеленої маси, аніж квітів.

Ми використовуємо в себе на полі таке правило: краще не додати добрив, аніж дати їх забагато. Так, у перші 5 років росту кущів добрива краще застосовувати мінімально або ж взагалі обійтися без них.

І, звісно, лаванда не терпить перезволоження, адже від цього кущ може навіть пропасти.

Як довго квітне лаванда та як підготувати кущі до осінньо-зимового періоду?

Як довго може цвісти лаванда і що можна зробити для того, щоб продовжити її цвітіння?

Лаванда квітне протягом 4 тижнів, і при правильній посадці, тобто на сонячному місці, ми можемо забезпечити її красивим цвітінням. Щоб продовжити цвітіння, можна додавати азотні добрива. Це зробить кущі лаванди яскравими та гарантуватиме рівномірне цвітіння.

Якщо хочеться побачити повторне цвітіння в один сезон, тобто влітку і восени, то для осіннього цвітіння ми маємо зрізати квіти трішки раніше. Приблизно – на другому тижні після початку цвітіння для того, щоб лаванду стимулювати до появи повторних квітів вже восени. У такому випадку нові квіти можуть з'явитися орієнтовно у вересні – жовтні, а квітнути будуть до морозів.



Кущі лаванди під час сезону цвітіння / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Як підготувати лаванду до зими?

Лаванду достатньо просто підготувати до зими. Зокрема, потрібно провести повторну обрізку, якщо вона того потребує. Наприклад, ви зрізали її на другому – третьому тижні після цвітіння і вона випустила нові суцвіття, то їх потрібно буде восени зрізати бажано або перед, або вже після перших морозів. Також необхідно розпушити ґрунт, за можливості його підмульчувати.

У нашій місцевості не потрібно лаванду вкривати, адже за рахунок вкривання кущів буде більший шанс того, що вона буде запрівати. Стежимо за формою куща, підрихлюємо землю. Цього року, зокрема, лаванда гарно полита, тому можна не переживати за осінній полив і все буде добре.



Лавандове поле під час сезону цвітіння / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Чи потрібен лаванді особливий догляд восени?

Ми маємо розуміти, що восени потрібно обрізати лаванду, якщо у цьому є потреба. Також дивимося, щоб кущі не були занадто загущені та не були занадто близько посаджені один до одного.

Якщо лаванда поливалась влітку, то ми зменшуємо полив, але потрібно врахувати, що цього року пройшла достатня кількість опадів для лаванди, тому поки ми можемо здебільшого забути про полив. Крім того, можна внести трохи калійно-фосфорних добрив, тому що вони зміцнять сам кущ і кореневу систему, зокрема, перед зимою.



Як доглядати за лавандою / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Які корисні властивості має лаванда?

Часто на просторах інтернету можна побачити, що лаванда захищає дім від шкідників. Чи дійсно це так?

Так, насправді лаванду не люблять комахи, зокрема міль, мухи та комарі. Але це не означає, що їх зовсім не буде поряд з лавандою.

Якщо говорити, власне, про саме поле або кущ лаванди, посаджений на подвір'ї, то, звісно, ці комахи будуть її швидше уникати, аніж притягуватися.

Щодо застосування в будинку, то аромат лаванди відганяє комах, працює природним репелентом, однак це не панацея від всіх шкідників. До прикладу, колорадські жуки так само люблять приходити до лаванди, як і до інших квітів.

Як можна використовувати лаванду у побуті? Які властивості у цьому плані має лаванда?

Лаванда має декілька дуже приємних і гарних корисних властивостей. Це і заспокійлива дія, і зміцнення імунітету, і ранозагоювальні властивості.

Використовуючи лавандову продукцію, корисні властивості квітів будуть працювати в такому комбо-режимі – і з нашою шкірою, і з нашим організмом.



Ефірна олія лаванди / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Так, ефірні олії використовують в ароматерапії, а також для позитивного впливу на шкіру. Крім того, лаванда має й антисептичні властивості, а не лише ранозагоювальні.

Є також такий засіб – лавандовий гідролат. Його використовують як тонік для обличчя та волосся або ж як термальну воду. Це абсолютно натуральний продукт, який не шкодить організму та має всі корисні властивості лаванди.



Гідролат лаванди / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Що таке гідролат? Гідролат – це квіткова або рослинна вода, яку отримують в процесі парової дистиляції ефірних олій. Багато хто помилково вважає, що гідролат – це просто дистильована вода, розведена з ефірною олією. Однак це не так. Ефірна олія не може розчинитися у воді, а тому буде просто плавати на поверхні.



Гідролат утворюється, коли через рослинну сировину (у цьому випадку – лаванду) проганяють водяну пару. Після цього її охолоджують, щоб знову отримати воду, тобто – гідролат. На поверхні розчину збирається ефірна олія, а квіткова вода – опускається вниз. Відтак 2 різні речовини легко розділяються по різних посудинах.





Як утворюється гідролат / Фото "Фабрика натхнення"



Джерело: "Фабрика натхнення"

Також не слід забувати про аромосаше. Вони бувають різних варіантів: суцвіття в мішечку або ж флорентійське саше – це плитка з соєвого воску. Аромосаше добре впливають на нервову систему, а також наповнюють дім приємним ароматом. Їх можна розкладати на речах чи навіть класти під подушку.



Аромосаше з лаванди / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Лавандове мило, аромосвічки, масажні свічки – дуже багато насправді є корисних продуктів, які будуть працювати з нашим тілом і організмом в цілому, з нашою шкірою.



Натуральна свічка з лаванди / Фото Анни Збінської, надане 24 Каналу

Вони будуть давати як естетичне задоволення, скажімо, як запалювання свічки, так і, власне, ми будемо бачити позитивний вплив для шкіри, якщо застосовувати ефірну олію чи гідролат.