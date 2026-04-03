3 квітня, 19:58
Зніміть їх негайно: чи дійсно магнитики на холодильнику збільшують комунальні

Альона Гогунська
Основні тези
  • Магніти на холодильнику не впливають на його роботу або рахунки за електроенергію, це лише міф.
  • Сувенірні магніти безпечні для вашого холодильника і не збільшують витрати електроенергії.

Багато людей звикли прикрашати холодильник сувенірними магнітами з подорожей чи пам'ятних подій. Водночас існує популярний страх: мовляв, магніти можуть пошкодити техніку або навіть збільшити рахунки за електроенергію.

Насправді ж це – лише поширений міф. Про це повідомляє Tom's Guide.

Чи впливають магніти на холодильник?

Сучасні холодильники дійсно оснащені електронікою – датчиками, дисплеями та панелями керування. Теоретично сильне магнітне поле могло б впливати на такі елементи. Однак, як наголошує SlashGear, звичайні сувенірні магніти занадто слабкі, щоб завдати будь-якої шкоди. 

Єдиний виняток – потужні неодимові магніти. Але вони рідко використовуються в побуті, тож і ризик їхнього впливу мінімальний. 

На що варто звернути увагу?

Попри те, що магніти не шкодять електроніці, деякі нюанси все ж є: 

  • велика кількість важких магнітів може створювати додаткове навантаження на дверцята та петлі;
  • магніти, які часто рухають, можуть залишати подряпини на поверхні;
  • слабко закріплені магніти можуть падати та пошкоджувати покриття. 

Втім, ці фактори стосуються лише зовнішнього вигляду та механічного зносу, а не роботи холодильника. 


Чи впливають магніти на рахунки за світло?

Коротка відповідь – ні. Маленькі магніти жодним чином не впливають на компресор чи енергоспоживання холодильника. Натомість є інші причини, через які рахунки можуть зростати: 

  • застарілий холодильник із низьким енергетичним класом;
  • розташування поруч із плитою, батареєю чи під прямим сонцем;
  • часте відкривання дверцят;
  • пошкоджений ущільнювач;
  • відсутність регулярного догляду, зокрема очищення конденсаторів і розморожування. 

Сувенірні магніти – безпечні для вашого холодильника і не впливають на витрати електроенергії. Тож можна спокійно залишати їх на дверцятах і не хвилюватися за техніку чи рахунки.

Яка температура ідеально підходить для щоденного прання? 

Раніше ми писали, що експерти рекомендують прання при 30 градусах для повсякденного одягу. Це пояснюється кількома причинами: 

  • Менше зношування тканин – гаряча вода швидше руйнує волокна, особливо у делікатних матеріалів;
  • Збереження кольору – речі менше линяють і довше виглядають як нові;
  • Економія електроенергії – нагрів води споживає найбільше енергії під час прання;
  • Сучасні пральні засоби ефективні навіть у холодній воді – більшість порошків і гелів добре працюють уже при 30 градусів. 

Натомість для прання сильно забруднених речей чи постільної білизни під час хвороби рекомендовано використовувати температуру 60 градусів і вище.