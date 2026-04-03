Зніміть їх негайно: чи дійсно магнитики на холодильнику збільшують комунальні

Багато людей звикли прикрашати холодильник сувенірними магнітами з подорожей чи пам'ятних подій. Водночас існує популярний страх: мовляв, магніти можуть пошкодити техніку або навіть збільшити рахунки за електроенергію.

Насправді ж це – лише поширений міф. Про це повідомляє Tom's Guide.

Чи впливають магніти на холодильник?

Сучасні холодильники дійсно оснащені електронікою – датчиками, дисплеями та панелями керування. Теоретично сильне магнітне поле могло б впливати на такі елементи. Однак, як наголошує SlashGear, звичайні сувенірні магніти занадто слабкі, щоб завдати будь-якої шкоди.

Єдиний виняток – потужні неодимові магніти. Але вони рідко використовуються в побуті, тож і ризик їхнього впливу мінімальний.

На що варто звернути увагу?

Попри те, що магніти не шкодять електроніці, деякі нюанси все ж є:

велика кількість важких магнітів може створювати додаткове навантаження на дверцята та петлі;

магніти, які часто рухають, можуть залишати подряпини на поверхні;

слабко закріплені магніти можуть падати та пошкоджувати покриття.

Втім, ці фактори стосуються лише зовнішнього вигляду та механічного зносу, а не роботи холодильника.



Чи впливають магніти на холодильник / Фото Unsplash

Чи впливають магніти на рахунки за світло?

Коротка відповідь – ні. Маленькі магніти жодним чином не впливають на компресор чи енергоспоживання холодильника. Натомість є інші причини, через які рахунки можуть зростати:

застарілий холодильник із низьким енергетичним класом;

розташування поруч із плитою, батареєю чи під прямим сонцем;

часте відкривання дверцят;

пошкоджений ущільнювач;

відсутність регулярного догляду, зокрема очищення конденсаторів і розморожування.

Сувенірні магніти – безпечні для вашого холодильника і не впливають на витрати електроенергії. Тож можна спокійно залишати їх на дверцятах і не хвилюватися за техніку чи рахунки.

Яка температура ідеально підходить для щоденного прання?

Раніше ми писали, що експерти рекомендують прання при 30 градусах для повсякденного одягу. Це пояснюється кількома причинами:

Менше зношування тканин – гаряча вода швидше руйнує волокна, особливо у делікатних матеріалів;

Збереження кольору – речі менше линяють і довше виглядають як нові;

Економія електроенергії – нагрів води споживає найбільше енергії під час прання;

Сучасні пральні засоби ефективні навіть у холодній воді – більшість порошків і гелів добре працюють уже при 30 градусів.

Натомість для прання сильно забруднених речей чи постільної білизни під час хвороби рекомендовано використовувати температуру 60 градусів і вище.