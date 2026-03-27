Тепла, не боїться вологи і ніколи не скрипітиме: яку підлогу класти у 2026 році
- Наливна підлога стає популярною у 2026 році через її практичність, довговічність і універсальність для різних приміщень.
- Фахівці підкреслюють важливість правильного монтажу наливної підлоги, адже якість залежить від підготовки основи, технології заливки та вибору матеріалів.
У 2026 році тренди в ремонті житла дедалі більше зміщуються у бік практичності, довговічності та мінімалізму. На цьому тлі все більше власників квартир і будинків відмовляються від традиційного ламінату чи паркету на користь сучасного рішення – наливної підлоги.
Більше про цю підлогу розповів користувач з ніком @sem_prodesign у тіктоці.
Чому наливна підлога стає популярною?
Наливна підлога – це безшовне покриття, яке створюється шляхом заливання спеціальної суміші, що самостійно вирівнюється. Після застигання вона утворює ідеально гладку поверхню без стиків і щілин. Експерти зазначають, що саме такі покриття відповідають сучасним вимогам до житла: вони не лише естетичні, а й максимально функціональні.
Однією з ключових причин популярності наливної підлоги є її універсальність. Вона підходить як для квартир, так і для приватних будинків. Серед основних плюсів:
- Стійкість до вологи – ідеальний варіант для кухні, ванної чи коридору.
- Відсутність скрипу – на відміну від ламінату чи паркету.
- Тепла поверхня – добре поєднується з системою "тепла підлога".
- Міцність і довговічність – витримує великі навантаження.
- Легкість у догляді – не накопичує пил і бруд у швах.
Окрім цього, наливна підлога відкриває широкі можливості для дизайну – від класичних однотонних варіантів до глянцевих або навіть 3D-рішень.
Що важливо врахувати?
Попри всі переваги, фахівці наголошують: якість результату напряму залежить від правильного монтажу. Вирішальне значення має:
- підготовка основи,
- дотримання технології заливки,
- вибір матеріалів.
Також варто врахувати, що демонтаж такого покриття складніший, ніж у випадку з ламінатом чи плиткою.
Чи витіснить вона класичні матеріали?
Аналітики ринку прогнозують, що у 2026 році наливні підлоги продовжать набирати популярність, особливо в сучасних інтер'єрах у стилі мінімалізм, лофт та хай-тек. Втім, традиційні матеріали не зникнуть повністю. Як зазначає Robex Contracting, швидше за все, ринок розділиться: класичні варіанти залишаться для консервативних рішень, а наливна підлога стане вибором тих, хто цінує сучасний вигляд і практичність.
