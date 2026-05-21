Найкращі рішення в дизайні кухні: що обирають для себе самі будівельники

Люди, які роками займаються ремонтами, дедалі частіше відмовляються від "показних" рішень на користь практичності та довговічності. Саме тому у 2026 році дизайн сучасної кухні все більше будується навколо зручності у щоденному користуванні, а не лише красивої картинки для соцмереж.

Цікаво, що багато трендів сьогодні формують не дизайнери, а самі будівельники та майстри, які щодня бачать, які матеріали служать роками, а які швидко втрачають вигляд. Більше про свої найвдаліші рішення в ремонті розповів користувач з ніком @gotovo.remontt у тіктоці.

Що для себе обирають самі будівельники?

Холодильник прихованого монтажу

Одне з найпопулярніших рішень останніх років – вбудований холодильник. Його фасад повністю закривається меблевими дверцятами, завдяки чому кухня виглядає цілісною та акуратною. Будівельники пояснюють популярність просто: така кухня візуально здається дорожчою, сучаснішою і менш перевантаженою технікою.

Стільниця з керамограніту

Ще один фаворит серед майстрів – керамогранітні стільниці. Вони значно практичніші за ламіновані поверхні та краще витримують щоденне навантаження. Головні переваги:

не бояться гарячого посуду;

стійкі до подряпин;

не вбирають вологу;

довго зберігають дорогий вигляд.

Саме тому керамограніт дедалі частіше використовують не лише у преміальних кухнях, а й у звичайних міських квартирах.

Мийка підстільного монтажу

У сучасних кухнях дедалі рідше можна побачити класичні накладні мийки з помітними бортиками. Натомість популярності набирає підстільний монтаж, коли мийка встановлюється нижче рівня стільниці. Це не лише красивіше, а й практичніше: крихти та вода легко змітаються прямо в мийку, а поверхня виглядає цілісною та охайною.

Прихований дозатор для мила

Ще одна дрібниця, яку активно радять майстри, – вбудований дозатор для мила. Він монтується прямо у стільницю біля мийки та дозволяє прибрати зайві пластикові пляшки з робочої поверхні. Саме такі дрібні деталі сьогодні формують відчуття "дорогої" та продуманої кухні.

Посудомийка стала обов'язковою

Якщо раніше посудомийна машина вважалася розкішшю, то сьогодні будівельники дедалі частіше називають її базовою технікою для сучасної кухні. Причина проста – економія часу, води та зручність у щоденному житті. Навіть у компактних кухнях майстри радять знаходити місце хоча б для вузької моделі на 45 сантиметрів.

Де люди найчастіше помиляються, роблячи ремонт самостійно?

Дизайнери інтер'єрів Architectural Digest зазначають: більшість проблем у ремонті виникає не через дешеві матеріали чи обмежений бюджет, а через неправильні рішення ще на етапі планування. Саме тому навіть дорогий ремонт інколи виглядає незручним або "втомлює" вже через кілька місяців після завершення.

Однією з найпоширеніших помилок є ігнорування функціонального зонування. Люди часто думають насамперед про красиву картинку, але не враховують щоденні сценарії життя: де буде проходити основний рух у квартирі, чи вистачить місця для зберігання речей, наскільки комфортно користуватися кухнею або робочою зоною. У результаті навіть стильний інтер'єр може виявитися незручним у побуті.

Раніше інший будівельник розповів, що навіть у маленькому санвузлі можна розмістити все неохідне. А, щоб візуально збільшити простір, достатньо використовувати світлі та теплі відтінки плитки.