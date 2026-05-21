Найкращі рішення в дизайні кухні: що обирають для себе самі будівельники
Люди, які роками займаються ремонтами, дедалі частіше відмовляються від "показних" рішень на користь практичності та довговічності. Саме тому у 2026 році дизайн сучасної кухні все більше будується навколо зручності у щоденному користуванні, а не лише красивої картинки для соцмереж.
Цікаво, що багато трендів сьогодні формують не дизайнери, а самі будівельники та майстри, які щодня бачать, які матеріали служать роками, а які швидко втрачають вигляд. Більше про свої найвдаліші рішення в ремонті розповів користувач з ніком @gotovo.remontt у тіктоці.
Що для себе обирають самі будівельники?
- Холодильник прихованого монтажу
Одне з найпопулярніших рішень останніх років – вбудований холодильник. Його фасад повністю закривається меблевими дверцятами, завдяки чому кухня виглядає цілісною та акуратною. Будівельники пояснюють популярність просто: така кухня візуально здається дорожчою, сучаснішою і менш перевантаженою технікою.
- Стільниця з керамограніту
Ще один фаворит серед майстрів – керамогранітні стільниці. Вони значно практичніші за ламіновані поверхні та краще витримують щоденне навантаження. Головні переваги:
- не бояться гарячого посуду;
- стійкі до подряпин;
- не вбирають вологу;
- довго зберігають дорогий вигляд.
Саме тому керамограніт дедалі частіше використовують не лише у преміальних кухнях, а й у звичайних міських квартирах.
- Мийка підстільного монтажу
У сучасних кухнях дедалі рідше можна побачити класичні накладні мийки з помітними бортиками. Натомість популярності набирає підстільний монтаж, коли мийка встановлюється нижче рівня стільниці. Це не лише красивіше, а й практичніше: крихти та вода легко змітаються прямо в мийку, а поверхня виглядає цілісною та охайною.
- Прихований дозатор для мила
Ще одна дрібниця, яку активно радять майстри, – вбудований дозатор для мила. Він монтується прямо у стільницю біля мийки та дозволяє прибрати зайві пластикові пляшки з робочої поверхні. Саме такі дрібні деталі сьогодні формують відчуття "дорогої" та продуманої кухні.
- Посудомийка стала обов'язковою
Якщо раніше посудомийна машина вважалася розкішшю, то сьогодні будівельники дедалі частіше називають її базовою технікою для сучасної кухні. Причина проста – економія часу, води та зручність у щоденному житті. Навіть у компактних кухнях майстри радять знаходити місце хоча б для вузької моделі на 45 сантиметрів.
Де люди найчастіше помиляються, роблячи ремонт самостійно?
Дизайнери інтер'єрів Architectural Digest зазначають: більшість проблем у ремонті виникає не через дешеві матеріали чи обмежений бюджет, а через неправильні рішення ще на етапі планування. Саме тому навіть дорогий ремонт інколи виглядає незручним або "втомлює" вже через кілька місяців після завершення.
Однією з найпоширеніших помилок є ігнорування функціонального зонування. Люди часто думають насамперед про красиву картинку, але не враховують щоденні сценарії життя: де буде проходити основний рух у квартирі, чи вистачить місця для зберігання речей, наскільки комфортно користуватися кухнею або робочою зоною. У результаті навіть стильний інтер'єр може виявитися незручним у побуті.
