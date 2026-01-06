Справжня мрія: дизайнери назвали найактуальніший колір 2026 року для ванної

У 2026 році дизайн інтер'єру диктує нові правила: кольори стають не просто фоном, а ключовим елементом атмосфери в домі. Інститут кольору Pantone вже оголосив свій Color of the Year – Cloud Dancer.

Як зробити стильний ремонт у ванній і який колір обрати – розкаже 24 Канал з посиланням на Jane at Home.

Дивіться також Якими будуть вітальні у 2026 році: дизайнери назвали 6 ключових трендів

Що відомо про колір 2026 року від Pantone?

Cloud Dancer – легкий, м'який відтінок білого, що створює відчуття спокою та відкритості. Він ідеально підходить для сучасних ванних кімнат, які прагнуть виглядати свіжо та елегантно. Цей нейтральний тон чудово працює в поєднанні з:

текстурованою плиткою,

натуральним світлом,

мінімалістичними аксесуарами.

Він дозволяє вирішити одразу кілька задач: візуально розширює простір, створює відчуття чистоти й гармонії, а також задає базу для акцентних кольорових деталей.



Колір 2026 року від Pantone в інтер'єрі / Фото Pinterest

Homes and Gardens радить не обмежуватися одним відтінком. Дизайнери прогнозують цікаве поєднання природних тонів – від спокійних зелених та глибоких синіх до теплих нейтральних бежевих та графітових акцентів, які можуть стати чудовою альтернативою у ванній кімнаті.

Як додати зелений колір в інтер'єр ванної кімнати / Фото Pinterest

Які помилки найчастіше роблять люди при виборі плитки для ванної?

Раніше ми писали, що експерти радить матову плитку з дрібною фактурою для підлоги у ванній, яка не має слизьке покриття. Також не варто економити на плитці. Якщо вона дешева, то може тріснути як під час підрізу або вкладання, так і під час експлуатації. Тому обов'язково слід обирати витривалу плитку, ту на якій написано РЕІ 4 або PEI 5 (це класифікація зносостійкості плитки для підлоги).