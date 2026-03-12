Ваш дім може виглядати дешевим: три деталі, які видають бідність

Навіть без великих витрат дім може виглядати стильно та доглянуто. Головне – уникати дрібниць, які підсвідомо "видають" фінансові труднощі або відсутність смаку.

Експерти Homes and Gardens виділили декілька найпоширеніших елементів, які можуть зіпсувати враження від інтер'єру.

Дивіться також Як отримати ідеально рівні стіни без пилу та бруду: секрет нового тренду

Які речі виглядають погано в інтер'єрі?

Штучні квіти

Пластикові букети давно перестали бути ознакою елегантності. Вони роблять кімнату неживою і додають відчуття застарілості.

Альтернатива: живі рослини, сухоцвіти або навіть прості гілки у стильній вазі. Такі деталі створюють атмосферу доглянутого простору та природної гармонії.



Замініть штучні квіти на сухоцвіти / Фото Pinterest

Різнобарвний текстиль

Килимки, пледи, рушники та постіль різних відтінків часто виглядають хаотично. Такий "колаж" кольорів може підсвідомо сигналізувати про брак смаку або економію.

Альтернатива: однотонні комплекти у спокійних, нейтральних відтінках. Така простота робить кімнату "дорогішою" на вигляд без зайвих витрат.

Підроблене мистецтво

Дешеві репродукції в позолочених рамках давно стали штампом. Вони створюють ефект "намагання здаватися багатим", а не справжньої естетики.

Альтернатива: стильні постери, власні фотографії або роботи молодих художників. Це додасть інтер’єру індивідуальності та щирості, а також підкреслить смак господарів.



Замініть дешеві репродукції на стильні постери / Фото Pinterest

Що ще псує враження від дому?

Як пишуть експерти Business Insider, є й інші речі, які можутьь псувати враження від вашої оселі, зокрема:

Безлад створює відчуття хаосу й руйнує чистоту та порядок, які роблять дім розкішним. Щоб уникнути цього ефекту, експерти радять оформлювати поверхні – журнальні столики, полиці та комоди – у мінімалістичному стилі, залишаючи тільки необхідні предмети. Неправильно підібрані штори або жалюзі здатні зіпсувати загальне враження від кімнати. Продуманий вибір віконного оздоблення може повністю змінити сприйняття простору і додати інтер'єру відчуття гармонії та завершеності. Також варто приділити увагу техніці та дротам: неохайні кабелі моментально псують ефект від продуманого дизайну. Приховане розташування техніки й акуратне прокладання проводів допомагає підтримати чистий, обтічний вигляд, підкреслюючи вишуканість інтер'єру.

Які трюки зроблять інтер'єр стильнішим?

Дизайнери рекомендують використовувати великі подушки, створюючи візуальну ієрархію, і дотримуватися непарної кількості подушок для стилізації дивану. А поєднання різних візерунків, текстур та декоративних деталей допомагає створити стильний і затишний інтер'єр.