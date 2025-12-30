Навіть якщо не буде світла: як весело провести Новий рік під час блекауту

Цього року багато українців готуються зустрічати Новий рік у непростих умовах: можливі масові відключення електрики через російські обстріли. Проте відсутність світла не означає кінець святкового настрою – навпаки, це може стати приводом для теплого, атмосферного і навіть незабутнього святкування.

Як підготуватися до відключення світла на Новий рік – розкаже 24 Канал з посиланням на Almanac.

Дивіться також Штраф за покупку ялинки: будьте уважні

Як влаштувати неймовірне свято без світла?

Підготуйте альтернативні джерела світла і тепла

Передусім подбайте про джерела світла, які не залежать від електрики. Заряджені ліхтарики, LED-панелі на батарейках або USB-лампи допоможуть створити затишну атмосферу без ризику пожежі, який може виникати через відкритий вогонь.

Створіть святкову атмосферу вручну

Коли звичні гірлянди та світильники не працюють, на допомогу приходять атмосферні ідеї без електрики:

розставте кілька свічок у безпечних підсвічниках;

використовуйте настільні ігри або карткові розваги – це згуртовує і створює святковий настрій;

влаштуйте читання улюблених новорічних історій або розповіді про минулі свята;

малювання, виготовлення новорічних листівок чи декору – чудовий спосіб зайняти дітей і дорослих.

Тематичні свічки та гірлянди на батарейках врятують святкову атмосферу / Фото Unsplash

Залишайтеся на зв'язку

Як пише "Радіо Люкс", навіть за умов відсутності електрики, зв'язок із рідними та друзями залишається важливою частиною святкування. Забезпечте достатній рівень зарядки мобільних телефонів, планшетів та павербанків, щоб не лише здійснити новорічні дзвінки, а й використати їх як тимчасове джерело світла або музики.

Продумайте святкове меню

Підготуйте новорічний стіл заздалегідь, враховуючи можливі відключення електрики. Наприклад, частину страв можна приготувати заздалегідь або обрати ті, що не потребують підігріву, а салати чи холодні закуски тримати в прохолодному місці (балкон, холодна кімната).



Приготуйте їжу, для якої не потрібна електроенергія / Фото Unsplash

Як ви бачите, навіть без світла свято можна зробити затишним і душевним. Важливо не лише бути готовим технічно, а й ментально: зосередитися на спілкуванні, теплих історіях, іграх та позитивних моментах у колі сім'ї чи близьких.

Важливо! В Україні у вівторок, 30 грудня, у більшості областей будуть діяти графіки відключення електроенергії. Їх запроваджують внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру. Якими будуть обмеження в Україні – читайте у матеріалі.

Як стильно прикрасити ялинку?

На 2026 рік експерти рекомендують використовувати три палітри для новорічної ялинки:

смарагд + срібло + кришталевий,

сніжно-білий,

глибокі відтінки червоного та чорного.

Також експерти радять придивитися до нейтральних відтінків, такі як бежевий і карамельний.