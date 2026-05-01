Забудьте про традиційний обідній стіл: чим його замінюють у маленьких кухнях у 2026 році

Обідній стіл зручний для великих зустрічей і сімейних вечерь, але в маленьких квартирах він часто займає занадто багато місця. Особливо якщо ви рідко приймаєте гостей, майже не їсте за столом або живете удвох чи втрьох.

У такому разі хорошою альтернативою може стати антикварний письмовий стіл. Це компактний предмет меблів, який легко знайти у секонд-хендах або на барахолках, і він цілком функціональний, пише House Digest.

Дивіться також Скляні вхідні двері – це стильний тренд чи незручне рішення: що кажуть експерти

Чому письмові столи використовують як обідні?

Попри те, що письмовий стіл зазвичай асоціюється з роботою або навчанням, у маленькому житлі він може виконувати одразу кілька функцій. Його можна використовувати як:

місце для сніданків, обідів чи вечері;

додаткову робочу поверхню на кухні;

місце для кавоварки, тостера чи іншої техніки;

домашній офіс;

зону для зберігання завдяки шухлядам.

Саме багатофункціональність робить таке рішення особливо зручним для компактних квартир.

Письмовий стіл може слугувати місцем для сніданків, обідів і вечерь / Фото Pinterest

Невеликий стіл легко поставити в кутку кухні, біля вікна, поруч із холодильником або вздовж вільної стіни. Так можна створити затишний сніданковий куточок без втрати простору.

Якщо модель достатньо широка, її можна використовувати як звичайний обідній стіл. Достатньо поставити сидіння з різних боків. Такий варіант підійде для щоденних прийомів їжі, хоча для великих святкових застіль місця може не вистачити.

Щоб не перевантажувати простір, краще відмовитися від масивних стільців. Натомість підійдуть:

компактні табурети, які можна сховати під стіл;

складені стільці;

вузька лавка з м'якою подушкою;

легкі сучасні стільці на тонких ніжках.

М'які сидіння допоможуть зробити куточок більш комфортним і затишним.

Антикварні письмові столи часто можна знайти в секонд-хендах, на блошиних ринках або сайтах оголошень за доступною ціною. Іноді вони коштують дешевше за новий обідній стіл, але при цьому якісні та оригінальні.

Сучасні інтер'єри дедалі частіше орієнтуються на розумне використання простору. Люди обирають меблі, які виконують одразу кілька функцій і не перевантажують кімнату. Саме тому антикварний письмовий стіл може стати практичною та стильною заміною традиційному обідньому столу.

Чи зникають обідні столи: відповідь дизайнерів

Дизайнери зазначають: хоча функція, розташування і стиль обіднього столу зазнали змін, він залишається важливим. Про це пише The Better Homes and gardnes.

Обідні столи – це абсолютно позачасовий елемент, і вони нікуди не зникнуть найближчим часом. Навіть якщо сім'ї більше не використовують їх щодня для формальних вечерь, вони все одно відіграють важливу роль у житті та дизайні інтер'єру.

Вони "збирають" простір і надають йому сенсу. Змінюється не сам стіл, а те, як і де його використовують.

Тепер стіл – це не лише місце для вечері наприкінці дня. Він використовується для багатьох речей: роботи, творчості, читання, святкувань і навіть виконання домашніх завдань.

Їжа більше не прив'язана до одного місця. Під час проєктування будинку дизайнери створюють кілька зон для спільного проведення часу за столом.

Кухні-їдальні та затишні сніданкові куточки з лавками стають дедалі популярнішими. Це більш неформальні простори, але обідній стіл все одно залишається їхнім центром.

Який кухонний стіл з 1960-х знову у моді?