Щоб троянди пишно цвіли влітку, треба зробити одну важливу річ у березні

Щоб влітку троянди рясно цвіли, у березні потрібно виконати головне завдання. Ці рослини потрібно обрізати.

Хоча навесні здається, що рослина ще "спить", насправді вона вже готується до росту. Обрізка допомагає трояндам швидше розвиватися і сприяє рясному цвітінню. Про це пише Express.

Що зробити у березні, аби троянди пишно цвіли?

Садівник Вільям Мітчелл радить не зволікати й завершити обрізку наприкінці зими або на початку весни – саме тоді троянди найкраще реагують і активно пускають нові пагони.

Старі та сухі гілки лише заважають: вони забирають світло й поживні речовини, тому їх варто прибрати.

Під час обрізки видаляють усе слабке, пошкоджене й зайве – так кущ стане густішим і здоровішим до літа.

Зріз краще робити трохи вище бруньки, яка "дивиться" назовні — тоді нові пагони ростимуть правильно і кущ не буде надто загущеним.

Важливо різати акуратно, залишаючи гарну форму, щоб повітря вільно проходило всередині.

На початку сезону троянди треба добре полити

Як доглядати за трояндами навесні: 5 кроків

Навесні троянди потребують базового догляду, щоб добре рости й рясно цвісти. Насправді вони не такі вибагливі, як здається, але кілька простих кроків допоможуть уникнути проблем у сезоні. Про це пише The Spruce.

Спочатку потрібно зняти зимове укриття, коли вже немає морозів. Треба прибрати мульчу, листя чи солому, щоб рослина могла "дихати" і не пріла.

Далі – обрізка.

Після цього троянди варто підживити. Підійде будь-яке універсальне добриво – це допоможе рослині швидше відновитися після зими та активно рости.

Також важливо подбати про захист від хвороб і шкідників. Навесні можна обробити кущі спеціальними засобами, щоб запобігти грибковим інфекціям і появі комах.

На початку сезону троянди потрібно добре полити, а потім поливати регулярно – приблизно 1 – 2 рази на тиждень.

Якщо дотримуватися цих простих правил, троянди швидко оживуть після зими й порадують рясним цвітінням.

