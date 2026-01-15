Українцям із газовими плитами радять встановити корисний прилад

В умовах блекауту газ, як ніколи, потрібен для опалення, приготування їжі та роботи техніки. Однак у разі витоку він може бути смертельно небезпечним. Аби уникнути такої загрози, використовують сигналізатор чадного газу.

Це невеликий пристрій, який постійно перевіряє повітря в приміщенні. Якщо рівень чадного газу стає небезпечним, сигналізатор подає гучний звуковий сигнал і / або світлове попередження, передає 24 Канал із посиланням на tech.gas.

Який сигналізатор газу встановити?

Є кілька типів сигналізаторів.

Інфрачервоні

Сенсор випромінює інфрачервоні хвилі, які змінюються при появі домішок газу. Подають звуковий або світловий сигнал при перевищенні концентрації СО або інших газів (метан, хлор). Прості в установці. Серед мінусів: можуть помилково спрацьовувати, споживають багато енергії.

Каталітичні

Усередині є ємність з електролітом, де молекули газу викликають хімічну реакцію, що активує сигнал. Плюси: бюджетні, швидко реагують, економні за споживанням електроенергії. Мінуси: при пошкодженні корпусу можливий витік хімічної речовини, потребують обережності.

Напівпровідникові

Вимірюють зміну електропровідності повітря при появі газу. Вугільний фільтр захищає від пилу та диму. Плюси: точні та надійні, майже не помиляються. Мінуси: висока вартість, складна установка.

Газові сигналізатори живляться:

від мережі – табільніше, часто з резервом на випадок відключення електрики;

від батарейок – зручні, можна переносити та брати з собою.

Сигналізатори бувають суміщені – реагують на чадний газ та інші домішки, зміну температури, дим, а також профільні – реагують тільки на СО, дешевші і простіші у встановленні.

Українцям з газовими плитами радять встановити сигналізатор газу / Фото Pexels

Де і як встановлювати сигналізатор?

Сигналізатор газу потрібно ставити у кожній кімнаті, де є газові прилади, щоб його сигнал був чутний у всьому приміщенні.

На стелі: за 30 сантиметрів від стіни.

На стіні: щонайменше за 15 сантиметрів від стелі, вище дверей і вікон.

Від газового приладу на відстані 1 – 3 метрів.

Якщо в кімнаті немає плит, котлів або обігрівачів, можна ставити датчик на рівні голови, щоб вчасно виявляти небезпечні гази.

Суміщені детектори встановлюють на стелі. Профільні (тільки на СО) – на рівні дихання, зазвичай 1 – 1,5 метра від підлоги. Бездротові датчики можна переносити, брати з собою у кемпінг або просто ставити на стіл чи прикріплювати скотчем, монтаж не обов’язковий.

Як пише Crowcon, не можна встановлювати сигналізатори в ізольованих або погано провітрюваних приміщеннях, над відкритим вогнем, поруч з дверима, витяжками, мийками або вентиляційними шахтами.

Сигналізатори можуть включати додаткові можливості такі як:

сповіщення через смартфон або телефонний дзвінок;

автоматичний виклик аварійної служби, перекриття газу, включення вентиляції (розумні моделі);

тестування працездатності датчика;

можна інтегрувати з домашньою сигналізацією для швидкого реагування.

Сучасний ринок пропонує різні типи побутових сигналізаторів, які захищають житло та комерційні приміщення. Надійні українські виробники: Ajax, Страж, Лелека, Maxi. Всі моделі сертифіковані і доступні для покупки.

Як захистити газовий котел від поломки під час блекаутів?

Через часті відключення та перепади електрики газові котли можуть виходити з ладу. Ремонт електроніки коштує набагато дорожче, ніж профілактика.

У таких випадках допоможе стабілізатор напруги. Він захищає котел від: стрибків і перенапруги; різких падінь напруги, що зупиняють котел; імпульсних ударів, які можуть пошкодити плату управління.