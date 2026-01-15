Українцям із газовими плитами радять встановити корисний прилад
- Сигналізатори чадного газу є важливими для безпеки в приміщеннях з газовими приладами, зокрема під час блекауту.
- Існують різні типи сигналізаторів (інфрачервоні, каталітичні, напівпровідникові), які реагують на наявність газу і мають свої плюси та мінуси.
В умовах блекауту газ, як ніколи, потрібен для опалення, приготування їжі та роботи техніки. Однак у разі витоку він може бути смертельно небезпечним. Аби уникнути такої загрози, використовують сигналізатор чадного газу.
Це невеликий пристрій, який постійно перевіряє повітря в приміщенні. Якщо рівень чадного газу стає небезпечним, сигналізатор подає гучний звуковий сигнал і / або світлове попередження, передає 24 Канал із посиланням на tech.gas.
Який сигналізатор газу встановити?
Є кілька типів сигналізаторів.
- Інфрачервоні
Сенсор випромінює інфрачервоні хвилі, які змінюються при появі домішок газу. Подають звуковий або світловий сигнал при перевищенні концентрації СО або інших газів (метан, хлор). Прості в установці. Серед мінусів: можуть помилково спрацьовувати, споживають багато енергії.
- Каталітичні
Усередині є ємність з електролітом, де молекули газу викликають хімічну реакцію, що активує сигнал. Плюси: бюджетні, швидко реагують, економні за споживанням електроенергії. Мінуси: при пошкодженні корпусу можливий витік хімічної речовини, потребують обережності.
Напівпровідникові
Вимірюють зміну електропровідності повітря при появі газу. Вугільний фільтр захищає від пилу та диму. Плюси: точні та надійні, майже не помиляються. Мінуси: висока вартість, складна установка.
Газові сигналізатори живляться:
- від мережі – табільніше, часто з резервом на випадок відключення електрики;
- від батарейок – зручні, можна переносити та брати з собою.
Сигналізатори бувають суміщені – реагують на чадний газ та інші домішки, зміну температури, дим, а також профільні – реагують тільки на СО, дешевші і простіші у встановленні.
Українцям з газовими плитами радять встановити сигналізатор газу / Фото Pexels
Де і як встановлювати сигналізатор?
Сигналізатор газу потрібно ставити у кожній кімнаті, де є газові прилади, щоб його сигнал був чутний у всьому приміщенні.
- На стелі: за 30 сантиметрів від стіни.
- На стіні: щонайменше за 15 сантиметрів від стелі, вище дверей і вікон.
- Від газового приладу на відстані 1 – 3 метрів.
Якщо в кімнаті немає плит, котлів або обігрівачів, можна ставити датчик на рівні голови, щоб вчасно виявляти небезпечні гази.
Суміщені детектори встановлюють на стелі. Профільні (тільки на СО) – на рівні дихання, зазвичай 1 – 1,5 метра від підлоги. Бездротові датчики можна переносити, брати з собою у кемпінг або просто ставити на стіл чи прикріплювати скотчем, монтаж не обов’язковий.
Як пише Crowcon, не можна встановлювати сигналізатори в ізольованих або погано провітрюваних приміщеннях, над відкритим вогнем, поруч з дверима, витяжками, мийками або вентиляційними шахтами.
Сигналізатори можуть включати додаткові можливості такі як:
- сповіщення через смартфон або телефонний дзвінок;
- автоматичний виклик аварійної служби, перекриття газу, включення вентиляції (розумні моделі);
- тестування працездатності датчика;
- можна інтегрувати з домашньою сигналізацією для швидкого реагування.
Сучасний ринок пропонує різні типи побутових сигналізаторів, які захищають житло та комерційні приміщення. Надійні українські виробники: Ajax, Страж, Лелека, Maxi. Всі моделі сертифіковані і доступні для покупки.
Як захистити газовий котел від поломки під час блекаутів?
Через часті відключення та перепади електрики газові котли можуть виходити з ладу. Ремонт електроніки коштує набагато дорожче, ніж профілактика.
У таких випадках допоможе стабілізатор напруги. Він захищає котел від: стрибків і перенапруги; різких падінь напруги, що зупиняють котел; імпульсних ударів, які можуть пошкодити плату управління.