Зима – не вирок: що посадити у саду, щоб він сяяв навіть у мороз

Зазвичай кінець вегетаційного сезону асоціюється з порожнечею та монотонністю в саду. Проте існує група рослин, здатних зберігати декоративність навіть за екстремально низьких температур.

Використання напіввічнозелених видів, декоративних насіннєвих головок та морозостійких трав дозволяє створити динамічний пейзаж, який радує око та підтримує місцеву фауну протягом усієї зими. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням Better Homes & Gardens.

Що посадити у саду?

Коралові дзвіночки (Heuchera)

Ці напіввічнозелені рослини утворюють яскраві плями бордового, фіолетового та помаранчевого кольорів. Стійкість до морозів дозволяє зберігати насиченість палітри протягом усього сезону, особливо на дренованих ділянках.

Морозник (Helleborus)

Головний фаворит зимового саду. Його шкірясте листя легко витримує вагу снігу, а перші квіти наприкінці зими стають яскравим акцентом сезону.

Ехінацея (Echinacea)

Після опадання пелюсток на стеблах залишаються колючі насіннєві головки. Вони не лише прикрашають зимовий сад, а й слугують кормовою базою для птахів.



Ехінацея взимку / Фото Dreams Time

Що кажуть експерти?

Фахівці AOL радять висаджувати ці рослини на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом, адже надмірна волога взимку небезпечніша для коренів, ніж мороз.

Завдяки грамотному підбору видів і розташуванню рослин сад може залишатися живим і привабливим навіть у найхолодніші місяці року, забезпечуючи естетичне задоволення та підтримку для місцевої фауни.

