Щоб все не згоріло вмить: електрик зізнався, що врятує техніку від перепадів напруги

В Україні почастішали різкі перепади напруги в електромережах, які можуть у буквальному сенсі знищити побутову техніку за лічені секунди. Найбільший ризик виникає саме в моменти відновлення електропостачання після відключень, коли до мережі одночасно підключається велика кількість споживачів.

Як зберегти техніку – розповіли експерти Real Simple, передає 24 Канал.

Дивіться також Стрибки напруги і блекаути: що загрожує електроніці українців

Чому небезпечні перепади напруги?

За словами фахівців, більшість сучасної побутової техніки розрахована на роботу в межах 210 – 240 вольтів. Проте у разі аварій – наприклад, якщо виходить з ладу нульовий провідник – напруга може стрибнути вище 300 вольтів. У такій ситуації:

частина приладів згорає миттєво;

інша техніка начебто працює далі, але її ресурс скорочується у рази;

електронні плати отримують приховані пошкодження, які проявляються з часом.

Єдиний надійний захист – спеціальні пристрої. Як сказав електрик, на ім'я Ігор у коментарі OBOZ.UA, найефективніший спосіб захисту – встановлення реле напруги.

Якщо у вас квартира чи будинок – встановлюйте реле в електрощитку. Варіантів багато: від бюджетних моделей за 800 гривень до професійних рішень за 15 – 20 тисяч,

– пояснив він.

Для мешканців старих будинків, зокрема "хрущовок", є альтернативний варіант: домовитися із сусідами або ОСББ; встановити загальне реле напруги в під'їзді; робота електрика зазвичай коштує близько 500 гривень.

Якщо ж встановлення реле неможливе, мінімальний захист – побутові стабілізатори напруги, які підключаються безпосередньо до розетки.



Встановіть вдома реле напруги / Фото з мережі

Що потрібно зробити вже зараз?

Фахівці радять дотримуватися простих, але критично важливих правил:

Вимикати техніку з розеток під час відключень світла. Не вмикати прилади одразу після відновлення електропостачання – краще почекати 10 – 15 хвилин. Потужну техніку (холодильники, бойлери, пральні машини, кондиціонери) підключати лише після стабілізації напруги.

Як обрати реле напруги?

Раніше ми писали, що реле напруги захищає побутову техніку від нестабільності електромережі, відключаючи живлення до активації внутрішніх захисних механізмів приладів. Експерти радять обирати реле з мінімальною напругою відключення 185 – 190 ватів, максимальною 245 ватів та затримкою включення 300 секунд для оптимального захисту.