Гірше бути не може: яку підлогу на кухні власники ненавидять найбільше

Вибір підлогового покриття для кухні залишається одним із найскладніших рішень під час ремонту. Це приміщення поєднує естетику з постійним навантаженням: щоденний рух, контакт із вологою, жиром і перепадами температур. Саме тому помилки у виборі матеріалу тут трапляються найчастіше.

Про це повідомляє видання Real Simple з посиланням на дизайнерів інтер'єру та підрядників, передає 24 Канал.

Дивіться також Будівельник назвав 3 фатальні помилки при виборі плитки для ванної

Яку підлогу краще не обирати для кухні?

За словами фахівців, одним із найбільш проблемних варіантів для кухні залишається дерев'яна підлога. Попри теплий і затишний вигляд, паркет і масивна деревина погано пристосовані до умов, у яких готується їжа. Навіть незначні розливи води чи протікання з часом можуть спричинити:

деформацію дощок,

появу плям,

зміну кольору.

Експерт Тім Освальд наголошує, що деревина не призначена для постійного контакту з вологою. Окрім цього, дерев'яна підлога легко дряпається, що особливо помітно в приміщеннях з інтенсивним рухом. До того ж, якщо дерев'яну підлогу вже встановили, то доведеться інвестувати в якісне лакування та регулярний догляд.

Яку підлогу краще не обирати для кухні / Фото Unsplash

Які ще матеріали не варто використовувати?

Окрім деревини, спеціалісти Home Guide застерігають і від використання пористого натурального каменю – мармуру, вапняку та травертину. Ці матеріали легко вбирають жир, бруд і плями, а полірована поверхня може бути слизькою, що підвищує ризик травм.

Ще одним проблемним вибором називають ламінат. Він приваблює доступною ціною та виглядом, однак погано реагує на вологу. Якщо вода потрапляє між дошками, підлога починає пузиритися або підійматися, і відремонтувати таке покриття вже неможливо. У списку небажаних рішень також – килимове покриття, яке іноді зустрічається у старих будинках.

Чому дизайнери більше не сміються з килимів на стінах?