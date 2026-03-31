Який відомий тренд з 1970-х повертається на кухні у 2026 році

У 2026 році на кухнях знову змінюється головна естетика. Якщо ще недавно домінували мінімалізм, кварцові та гладкі однотонні поверхні, то тепер дизайн рухається у протилежний бік – до кольору, фактури та індивідуальності.

Одним із найяскравіших повернень стали плиткові стільниці, які були популярними ще у 1970-х роках. Про це пише Real Simple.

Чому плиткові стільниці знову у моді?

Сьогодні їх знову використовують не як вінтажний елемент, а як стильний дизайнерський акцент.

Причина проста: сучасні кухні більше не сприймаються лише як робочі зони. Це простори для спілкування, зустрічей, сімейних моментів і навіть самовираження власника житла.

Дизайнери пояснюють, що плитка дає те, чого не можуть дати суцільні матеріали: характер і "живу" текстуру.

Видимі шви, легкі перепади відтінків і фактурність створюють відчуття ручної роботи. Через це кухня видається теплішою, більш затишною і менш "стерильною".

Ще один важливий момент – індивідуальність. Плитка дозволяє створювати унікальні комбінації кольорів і форм.

Як дизайнери використовують плиткові стільниці?

Кухонні острови як головний акцент

Замість звичайної стільниці кухонний острів повністю облицьовують плиткою. Так він стає центральним елементом інтер'єру – не просто робочою поверхнею, а "серцем" кухні, навколо якого збираються люди.

Кухонні острови стають центральним елементом інтер'єру / Фото Shannon Mcgrath for Robson Rak Architects & Interior Designers

Суцільні плиткові поверхні

Популярний прийом – коли плитка переходить зі стільниці на фартух і навіть частину стіни. Це створює єдиний візуальний потік без розривів, роблячи кухню більш цілісною та гармонійною.

У моді – суцільні плиткові поверхні / Фото David Fitzgerald for Decente Designs

Кольори, натхненні природою

Найчастіше обирають природні відтінки – зелений, оливковий, пісочний. Вони створюють відчуття спокою та гармонії та особливо вдало поєднуютьсяз деревом або великими вікнами з видом на сад.

Ретро-візерунки та ручна плитка

Деякі дизайнери обирають плитку з малюнками або навіть ручного розпису. Вона може мати різну орієнтацію чи форму, що додає інтер'єру артистичності та легкого ретро-настрою.

Популярності набувають стільниці з ретро-візерунками / Фото Dani Dazey

Середземноморський настрій

Ще один популярний напрям – яскраві плитки з декоративними мотивами (наприклад, рибами чи орнаментами). У поєднанні з темним деревом і металевими деталями вони створюють атмосферу іспанських або італійських інтер'єрів.

На кухню повертається середземноморська атмосфера / Фото Katt Gao for J.Form

Глянцева плитка з "живим" ефектом

Ручна плитка з нерівною поверхнею і різним відтінком глазурі додає глибини. Вона красиво відбиває світло і змінюється протягом дня, роблячи кухню більш динамічною.

У моді – глянцева плитка з "живим" ефектом / Фото Nicole Franzen for GRT Architects

Отже, сучасна кухня більше не прагне ідеальної "холодної" рівності. Навпаки – цінується тепла, фактура і ручна робота.

Плиткові стільниці додають інтер'єру тепла й характеру, роблять простір більш живим і затишним, ніби кухня створена не лише для приготування їжі, а для щоденного життя, спілкування і натхнення.

Якою буде кухня у 2026 році?

Експерти прогнозують, що кухні 2026 року стануть більш виразними, теплими та "живими". Про це пише House Beautiful.

Головний тренд – це поєднання функціональності й дизайну, де кухня виступає як частина житлового простору, а не лише місце для готування.

Серед ключових тенденцій:

Плитка та фактури – натуральний камінь, дерево, мозаїка замінюють гладкі поверхні.

– натуральний камінь, дерево, мозаїка замінюють гладкі поверхні. Теплі текстури – дерево, камінь і тканинні елементи роблять простір затишним.

– дерево, камінь і тканинні елементи роблять простір затишним. Акцентна техніка – холодильники й плити стають частиною дизайну.

– холодильники й плити стають частиною дизайну. Мармур у деталях – використовується не тільки на стільницях, а й у полицях чи віконних рамах.

– використовується не тільки на стільницях, а й у полицях чи віконних рамах. Єдині кольорові палітри – кухні оформлюють в одному тоні або близьких відтінках.

– кухні оформлюють в одному тоні або близьких відтінках. Скульптурні острови – меблі стають більш декоративними та "мистецькими".

– меблі стають більш декоративними та "мистецькими". Декоративні витяжки – перетворюються на дизайнерський елемент.

– перетворюються на дизайнерський елемент. Кухні як вітальні – простір стає більш домашнім і затишним.

– простір стає більш домашнім і затишним. Маленькі деталі з характером – ручки, карнизи, оздоблення додають індивідуальності.

– ручки, карнизи, оздоблення додають індивідуальності. Окремі комори – допоміжні кухні для зберігання й побуту.

– допоміжні кухні для зберігання й побуту. Барні зони – кавові або коктейльні куточки стають обов'язковими.

