Такі шпалери вже ніхто не клеїть: дизайнери зізналися, як оформити стіни

У 2026 році дизайн стін диктує зовсім інші правила. На перший план виходять текстури, екологічність та технології, які перетворюють ремонт на справжнє мистецтво.

Які шпалери вже не використовують та чим їх замінити – розкаже Livingetc.

Чи дійсно шпалери більше не актуальні?

Традиційне обклеювання кімнат шпалерами втрачає популярність. Йому на зміну приходять:

Рідкі шпалери, які додають глибини та фактурності;

Декоративне тинькування з ефектом бетону або шовку;

Панелі з дерева чи пробки, які грають світлом і тінню, створюючи атмосферу простору.

Такі рішення роблять стіни більш "живими", на відміну від плоских і безликих паперових поверхонь.

Які кольори актуальні?

Як пишуть у блозі Martha Stewart, 2026 рік віддає перевагу складним приглушеним відтінкам:

терракотовий;

глибокий оливковий;

пильний блакитний;

металізовані тони.

Вони здатні виступати як самостійний акцент або гармонійний фон для інтер'єру.



Дизайнери зізналися, як оформити стіни / Фото Pinterest

Як зробити стіни цікавішими?

Стіни стають інтерактивними:

покриття з функцією очищення повітря;

вбудована LED-підсвітка;

можливість змінювати вигляд стін залежно від часу доби або настрою.

На піку тренду — гіперреалістичні природні текстури: мох, камінь, деревина чи вода. Такі стіни створюють відчуття природної гармонії та допомагають відновлювати баланс після робочого дня.

Трендом стає арт-декор на стінах:

авторський розпис,

тканинні панно чи поєднання різних фактур в одній кімнаті.

Ідеально гладкі поверхні сьогодні вважаються безликими. Ремонт 2026 року – це створення індивідуального простору, який відображає характер власника, дарує комфорт і гармонію та працює на всі органи чуття.

В які кольори пофарбувати вітальню у 2026 році?

При виборі кольору для вітальні експерти радять орієнтуватися на нейтральні та збалансовані відтінки, які залишатимуться актуальними протягом багатьох років. До таких кольорів належать:

greige – поєднання сірого та бежевого,

м'які зелені відтінки, що нагадують природні листяні тони,

та глибокі сині кольори, які додають приміщенню відчуття спокою та стабільності.

Вибір таких кольорів має кілька переваг: вони легко поєднуються з меблями та декором, створюють відчуття простору та гармонії, а також дають змогу робити зміни в інтер'єрі без радикального перекрашування.

Наприклад, на нейтральному тлі можна змінювати акценти за допомогою текстилю, декоративних елементів або освітлення, що робить дизайн більш гнучким і довговічним.