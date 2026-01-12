Помилка під час ремонту ванної несподівано призвела до геніального результату

Під час ремонту ванної часто помиляються з кількістю матеріалів, зокрема плитки. Але іноді така помилка може обернутися вдалою дизайнерською ідеєю.

Дизайнерка Лора Голл замовила замало плитки для стін і вже в процесі ремонту зрозуміла, що матеріалу не вистачає, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Дивіться також Не лише килим на стінах: що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою

Як помилка під час ремонту стала хорошим рішенням?

Замість того щоб зупиняти роботи, вона використала підлогову плитку як декоративний елемент – частково підняла її на стіни, створивши бордюр по периметру ванної.

У результаті підлогова плитка виконала роль плиткового плінтуса й стала головним акцентом інтер'єру.

Таке рішення не лише є стильним на вигляд, а й візуально збільшує простір.

Дизайнерка зізналася, що саме цей елемент став її улюбленою частиною ремонту.

Експериментувати з переходами між підлогою і стінами можна свідомо: поєднувати різну плитку, робити акцентні смуги чи бордюри. Головне правило – не використовувати у ванній більше трьох видів плитки, щоб інтер'єр не видавався перевантаженим.

Як помилка під час ремонту перетворилася на успіх: дивіться відео

Як обрати ідеальну плитку для ванної?

Як пише Martha Stewart, плитка у ванній – це не лише про красу, а й про комфорт і практичність. Не кожен колір і формат підходять для будь-якого простору, тому важливо продумати деталі заздалегідь.

Колір. Спочатку вирішіть, якою має бути атмосфера: як у готелі чи затишною домашньою. Плитку обов'язково дивіться у своїй ванній при різному освітленні – світло може сильно змінювати відтінок. Найкраще "старіють" кремові, бежеві та світлі кольори, а надто яскраві швидко набридають і показують бруд.

Матеріал. Для підлоги дизайнери радять керамограніт – він міцний і довговічний. Кераміку краще використовувати на стінах. Також добре підходять натуральний камінь і террацо. Краще обирати матові або злегка шорсткі поверхні – вони не виходять з моди і спокійніші на вигляд.

Форма і стиль. Прості форми – прямокутна, квадратна, "метро" – універсальні й актуальні роками. Якщо хочеться характеру, додайте рельєфну або фактурну плитку без яскравих кольорів.

Розмір і укладання. У маленькій ванній краще використовувати великі або витягнуті плитки – вони візуально розширюють простір. Горизонтальне укладання робить кімнату ширшою. Вертикальне – "піднімає" стелю.

Про які рішення під час ремонту у ванній найбільше шкодують?

Ремонт ванної здається легким, але саме тут часто роблять помилки, які згодом коштують дорого.

Дизайнери зазначають: дрібні рішення сильно впливають на зручність і довговічність ванної кімнати. Найпоширеніші помилки під час ремонту ванної:

Відсутність ніші в душі. Без неї не вистачає місця для зберігання, і з'являється безлад.

Занадто яскрава плитка. Вона швидко набридає, а заміна обходиться дорого.

Відмова від ванни. Це може знизити цінність житла при продажу.

Мало місць для зберігання. Без шаф і шухляд ванна стає незручною.

Відсутність теплої підлоги. Після ремонту багато хто шкодує, що не встановив її.

Щоб ванна була комфортною і практичною, важливо продумати ці деталі ще на етапі ремонту.