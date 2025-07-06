Почему нельзя выбрасывать некоторые вещи, рассказывает 24 Канал.

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Почему нельзя выбрасывать вещи после похорон

Похороны всегда полны ряда ритуалов, обрядов и верований. Так, существует примета, что нельзя выбрасывать вещи из дома после прощания с человеком, ведь это имеет символическое и духовное значение.

Так, нельзя выбрасывать все поминальные вещи. Полотенца, крестики, иконы, поминальные платки, свечи и другие вещи никогда нельзя выбрасывать. Их следует передавать или и церковь, или тем, кто нуждается, или хранить.

Важно уточнить, что иконы, которые были у покойного должны оставаться в доме до 40 дней.

Также до 40 дней не стоит выбрасывать личные вещи умершего. Особенно те, что были рядом в первые дни. Также, согласно народным приметам, не следует делать генеральную уборку, продавать мебель, посуду или постель покойного. Через 40 дней их лучше пожертвовать на благотворительность.

Все эти приметы связаны с верованиями об энергетике и уважении к душе покойного. В древности считалось, что если нарушить эти правила, то и в дом могут прийти беспокойство или душа умершего. Наши предки верили, что душа покойника до 40 дней находится рядом, а потому небрежное отношение может обидеть ее.

К слову, народные приметы также утверждают, что вечером не следует выбрасывать мусор. Наши предки считали, что это может стать причиной многих проблем.