Почему в гостях не следует мыть посуду – сообщает 24 Канал.

К теме Для всего есть свое время: когда нельзя мыть пол и почему

Почему народные приметы запрещают мыть посуду в гостях

Наши предки верили, что каждый предмет, которого касается человек, имеет свою энергетику. Если это делать ежедневно, как, к примеру, посуду, то она будет накапливать энергетику владельца.

В то же время вода – стихия, способна очистить предмет от энергетики. Так, наши предки верили, что мытье посуды в гостях – отдать свою энергию чужому дому. Более того, согласно народным приметам, эта энергия не всегда может быть положительной, но и разрушительной, которая принесет проблемы.

Наши предки верили, что после того, как человек помоет посуду в гостях, то могут возникать безосновательные конфликты, семья может потерять счастье, а в самом доме постоянно будут возникать проблемы.



Почему нельзя мыть посуду в гостях / Фото Freepik

Также в древности верили, что каждый дом защищает домовой. Поэтому, если владельцы дома позволяют помыть посуду гостям, то домовой мог подумать, что хозяева ленивы. Тогда он мог обидеться, а дом – оставался без защиты.