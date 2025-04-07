Чому у гостях не слід мити посуд – повідомляє 24 Канал.

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Чому народні прикмети забороняють мити посуд у гостях

Наші предки вірили, що кожен предмет, якого торкається людина, має свою енергетику. Якщо це робити щодня, як, до прикладу, посуд, то він накопичуватиме енергетику власника.

Водночас вода – стихія, здатна очистити предмет від енергетики. Так, наші пращури вірили, що миття посуд у гостях – віддати свою енергію чужому дому. Ба більше, згідно з народними прикметами, ця енергія не завжди може бути позитивною, а й руйнівною, яка принесе проблеми.

Наші предки вірили, що після того, як людина помиє посуд у гостях, то можуть виникати безпідставні конфлікти, сім'я може втратити щастя, а у самому домі постійно виникатимуть проблеми.



Чому не можна мити посуд у гостях / Фото Freepik

Також у давнину вірили, що кожен дім захищає домовий. Відтак, якщо власники дому дозволяють помити посуд гостям, то домовий міг подумати, що господарі ліниві. Тоді він міг образитися, а дім – залишався без захисту.