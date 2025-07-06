Чому не можна викидати деякі речі, розповідає 24 Канал.

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Чому не можна викидати речі після похорону

Похорон завжди сповнений низки ритуалів, обрядів та вірувань. Так, існує прикмета, що не можна викидати речі з дому після прощання з людиною, адже це має символічне та духовне значення.

Так, не можна викидати усі поминальні речі. Рушники, хрестики, ікони, поминальні хустки, свічки та інші речі ніколи не можна викидати. Їх слід передавати або і церкву, або тим, хто потребує, або ж зберігати.

Важливо уточнити, що ікони, які були біля покійного повинні залишатися у домі до 40 днів.

Також до 40 днів не варто викидати особисті речі померлого. Особливо ті, що були поруч у перші дні. Також, згідно з народними прикметами, не слід робити генеральне прибирання, продавати меблі, посуд чи постіль покійного. Через 40 днів їх краще пожертвувати на благодійність.

Усі ці прикмети пов'язанні з вірування про енергетику та повагу до душі покійного. У давнину вважалося, що якщо порушити ці правила, то й дім можуть прийти неспокій чи душа померлого. Наші предки вірили, що душа покійника до 40 днів перебуває поруч, а тому недбале ставлення може образити її.

До слова, народні прикмети також стверджують, що ввечері не слід викидати сміття. Наші пращури вважали, що це може стати причиною багатьох проблем.