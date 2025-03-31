Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, многие не обращают внимание на фильтры, которые тоже надо чистить. Их правильная очистка поможет избежать неприятных запахов, улучшит качество воздуха на кухне и позволит предотвратить потенциальную опасность возгорания. Как же чистить эти фильтры, рассказываем далее.

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Как очистить фильтры микроволновки

Не все знают, что микроволновые печи могут иметь вентиляционные отверстия и фильтры, и эти компоненты также надо чистить. Чтобы узнать их расположение, стоит заглянуть в инструкцию к устройству.

Загрязнение же фильтров может вызвать не только неприятные ароматы, но и стать потенциальной угрозой возгорания и выхода техники из строя.

Чтобы этого избежать и очистить фильтры, стоит вытащить микроволновую печь из сети и достать фильтры.

Далее следует наполнить любую большую емкость горячей мыльной водой, добавив моющее средство для обезжиривания или белый уксус для лучшей очистки. В этом растворе нужно оставить фильтр на 15 минут для размягчения загрязнений. Теперь можно использовать мягкую щетку или губку для очистки остатков.

Как вымыть фильтр в микроволновке: смотрите видео

Напоследок промойте фильтр чистой водой и дайте ему полностью высохнуть перед повторной установкой.

Для сложных загрязнений можно также замочить фильтр в растворе пищевой соды или поместить в посудомоечную машину (если это разрешено производителем).

В общем регулярная очистка фильтров поможет улучшить качество воздуха, повысить эффективность работы прибора и предотвратить возникновение опасных ситуаций.

Кстати, чистить фильтры важно не только в микроволновках. Фильтр сливной помпы стиральной машины также стоит чистить для предотвращения неприятных запахов и обеспечения эффективной работы.