Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, багато хто не звертає увагу на фільтри, які теж треби чистити. Їхнє правильне очищення допоможе уникнути неприємних запахів, покращить якість повітря на кухні та дозволить запобігти потенційній небезпеці займання. Як же чистити ці фільтри, розповідаємо далі.

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Як очистити фільтри мікрохвильовки

He вci знaють, щo мiкpoxвильoвi пeчi мoжyть мaти вeнтиляцiйнi oтвopи тa фiльтpи, i цi кoмпoнeнти тaкoж треба чистити. Щоб дізнатися їхнє розташування, варто зазирнути в інструкцію до пристрою.

Забруднення ж фільтрів може спричинити не тільки неприємні аромати, а й стати потенційною загрозою займання та виходу техніки з ладу.

Аби цього уникнути та очистити фільтри, варто витягнути мікрохвильову піч з мережі та дістати фільтри.

Далі слід наповнити будь-яку велику посудину гарячою мильною водою, додавши мийний засіб для знежирення або білий оцет для кращого очищення. У цьому розчині потрібно залишити фільтр на 15 хвилин для розм’якшення забруднень. Тепер можна використати м’яку щітку або губку для очищення залишків.

Як вимити фільтр в мікрохвильовці: дивіться відео

Наостанок промийте фільтр чистою водою та дайте йому повністю висохнути перед повторним встановленням.

Для складних забруднень можна також замочити фільтр у розчині харчової соди або помістити в посудомийну машину (якщо це дозволено виробником).

Загалом регулярне очищення фільтрів допоможе покращити якість повітря, підвищити ефективність роботи приладу та запобігти виникненню небезпечних ситуацій.

До речі, чистити фільтри важливо не тільки в мікрохвильовках. Фільтр зливної помпи пральної машини також варто чистити для запобігання неприємних запахів та забезпечення ефективної роботи.