Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, ванная должна быть местом успокоения, а не разочарования из-за беспорядка и неорганизованности. Чтобы сохранить эту атмосферу, специалисты предлагают обратить внимание на типичные ошибки хранения – и простые способы их исправить.

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Вы игнорируете вертикальное пространство

Большинство людей используют только горизонтальные поверхности – столешницы, полки под умывальником – и совсем не привлекают вертикальные зоны. Среди них – стены, углы, задние части дверей и дверей.

Профессионалы советуют установить плавающие полки над унитазом, использовать высокие узкие шкафы в углах, подвесные органайзеры, крючки или даже клейкие корзины на внутренних поверхностях шкафов. Пространство над дверью – еще одно недооцененное место: там можно хранить полотенца или другие редко используемые вещи.

Вы не классифицируете предметы

Бессистемный сброс вещей в шкафы и ящики – одна из самых распространенных ошибок. Из-за отсутствия категоризации продукты быстро теряются, дублируются или портятся.

Эксперты советуют рассортировать вещи по категориям (уход за кожей, волосами, лекарства и т.д.), хранить их в маркированных корзинах или коробках и создавать подкатегории, которые соответствуют вашему образу жизни.

Вы не используете разделители для ящиков

Косметика, украшения, аксессуары для волос беспорядочно лежат вместе? Это затрудняет ежедневное использование и создает хаос. Простое решение – разделители: пластиковые, бамбуковые или сделанные собственноручно. Они помогают структурировать пространство и сделать ящики более удобными в использовании.

В ванной стоит регулярно поддерживать порядок / Фото Freepik

Вы храните вещи на полу или на краю ванны

Бутылки с шампунем, гели для душа на полу или на бортиках ванны – не только визуальный беспорядок, но и опасность для здоровья. Лучше воспользоваться душевыми полочками, органайзерами на натяжных стойках или настенными дозаторами. Для нескольких пользователей стоит организовать отдельные зоны хранения или персональные душевые полки.

Вы неправильно храните полотенца

Переполненные крючки не дают полотенцам полноценно высыхать, создавая идеальную среду для развития бактерий и плесени. Чтобы этого избежать, обеспечьте пространство между полотенцами, используйте лесенки или штанги для сушки, улучшайте вентиляцию.

В гостевых ванных полотенца можно скручивать и хранить в корзинах – это выглядит эстетично и экономит место.

Вы не адаптируете систему хранения к новым потребностям

Система, которая работала год назад, сегодня может быть неактуальной. Регулярно пересматривайте ее: избавляйтесь от просроченных или неиспользованных продуктов, меняйте расположение вещей в соответствии с новыми привычками или составом семьи.

Специалисты рекомендуют проводить ревизию каждые несколько месяцев, чтобы избегать нагромождения и поддерживать функциональность пространства.

Кстати, в ванной стоит заботиться не только о порядке среди вещей. Также важно следить за устройствами, что есть в комнате, ведь некоторые могут привести к большим проблемам в ванной.