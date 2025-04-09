Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, ванна має бути місцем заспокоєння, а не розчарування через безлад і неорганізованість. Щоб зберегти цю атмосферу, фахівці пропонують звернути увагу на типові помилки зберігання – і прості способи їх виправити.

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Ви ігноруєте вертикальний простір

Більшість людей використовують лише горизонтальні поверхні – стільниці, полиці під умивальником – і зовсім не залучають вертикальні зони. Серед них – стіни, кути, задні частини дверцят і дверей.

Професіонали радять встановити плаваючі полиці над унітазом, використовувати високі вузькі шафи в кутах, підвісні органайзери, гачки чи навіть клейкі кошики на внутрішніх поверхнях шаф. Простір над дверима – ще одне недооцінене місце: там можна зберігати рушники або інші рідковживані речі.

Ви не класифікуєте предмети

Безсистемне скидання речей у шафи та ящики – одна з найпоширеніших помилок. Через відсутність категоризації продукти швидко губляться, дублюються або псуються.

Експерти радять розсортувати речі за категоріями (догляд за шкірою, волоссям, ліки тощо), зберігати їх у маркованих кошиках чи коробках і створювати підкатегорії, які відповідають вашому способу життя.

Ви не використовуєте розділювачі для ящиків

Косметика, прикраси, аксесуари для волосся безладно лежать разом? Це ускладнює щоденне використання і створює хаос. Просте рішення – розділювачі: пластикові, бамбукові або зроблені власноруч. Вони допомагають структурувати простір і зробити ящики зручнішими у використанні.

У ванній варто регулярно підтримувати порядок / Фото Freepik

Ви зберігаєте речі на підлозі або на краю ванни

Пляшки з шампунем, гелі для душу на підлозі або на бортиках ванни – не лише візуальний безлад, але й небезпека для здоров’я. Краще скористатися душовими поличками, органайзерами на натяжних стійках або настінними дозаторами. Для кількох користувачів варто організувати окремі зони зберігання або персональні душові полиці.

Ви неправильно зберігаєте рушники

Переповнені гачки не дають рушникам повноцінно висихати, створюючи ідеальне середовище для розвитку бактерій та плісняви. Щоб цього уникнути, забезпечте простір між рушниками, використовуйте драбинки або штанги для сушки, покращуйте вентиляцію.

У гостьових ванних рушники можна скручувати й зберігати в кошиках – це виглядає естетично та економить місце.

Ви не адаптуєте систему зберігання до нових потреб

Система, яка працювала рік тому, сьогодні може бути неактуальною. Регулярно переглядайте її: позбавляйтеся прострочених чи невикористаних продуктів, змінюйте розташування речей відповідно до нових звичок або складу сім’ї.

Фахівці рекомендують проводити ревізію кожні кілька місяців, щоб уникати нагромадження і підтримувати функціональність простору.

До речі, у ванній варто дбати не тільки про порядок серед речей. Також важливо слідкувати за пристроями, що є в кімнаті, адже деякі можуть призвести до великих проблем у ванній.