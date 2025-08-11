Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в помещении эта проблема ощущается еще сильнее. Если в доме влажный и застойный воздух, даже работа кондиционера не всегда приносит желаемую прохладу. К тому же чрезмерная влажность может стать причиной появления плесени, гниения мебели и даже проблем со здоровьем. Как тогда снизить уровень влажности дома, рассказываем далее.

Как снизить уровень влажности в жару?

Используйте вытяжные вентиляторы

Душ, готовка и даже стирка создают много влаги. Если ее не вывести наружу, она будет оставаться в воздухе часами.

Включите вытяжной вентилятор во время и не менее 20 минут после душа или приготовления пищи.

Если проблема хроническая, установите автоматический датчик влажности, который сам будет включать вентилятор.

Дополнительно используйте потолочные и комнатные вентиляторы, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха.

Герметизируйте окна и двери

Влага может попадать в дом не только через ванную или кухню, но и просто с улицы. Проверьте, нет ли щелей в оконных рамах и дверных уплотнителях.

Обратите внимание на чердак и подвал – они часто становятся воротами для влажного воздуха.

Если есть сомнения, пригласите специалиста для проверки герметичности дома.

Используйте осушитель воздуха

Осушитель – простой и эффективный способ быстро снизить влажность, особенно в подвалах и во время летних месяцев.

Для серьезных проблем рассмотрите систему осушения всего дома с отводом конденсата.

Обслуживайте систему кондиционирования

Хорошо настроенная и чистая система помогает контролировать микроклимат в доме.

Планируйте сервис минимум раз в год, желательно весной. Проверяйте воздуховоды, фильтры и настройки системы.

Не пытайтесь бороться с влажностью, просто снижая температуру – это не решает проблему, а только перегружает кондиционер.

К слову, если дома нет кондиционера, сохранить прохладу в жару можно "методом пещерного человека".