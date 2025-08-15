Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в соцсетях утверждают, что посыпание растений этой специей предотвращает рост грибка. Действительно ли это так, рассказываем далее.

Может ли корица предотвратить появление плесени на растениях?

Как и в случае со многими домашними средствами, в этом есть доля правды. Корица действительно содержит химические соединения, которые могут подавлять рост грибков, но само наличие этих химических соединений не обязательно означает, что она будет действовать так же, как и надлежащий фунгицид.

Отчасти это потому, что не вся корица одинаковая. Молотую корицу получают из разных видов деревьев, каждый из которых содержит разные химические соединения и в разных количествах.

Важно также учитывать, что растения – это живые организмы, и они отличаются от особи к особи. Поэтому, зависимости от условий выращивания и других факторов, сила этих химических соединений может отличаться от дерева к дереву, поэтому никаких гарантий действенности корицы никто не даст.

Между тем такие вещи, как фунгициды или пестициды, предназначены для уничтожения паразитических грибов и их спор, разработаны научно, поэтому они имеют одинаковый химический состав. Это означает, что такие средства имеют одинаковую эффективность и более или менее действенны против различных видов плесени.

Кстати, в отличие от корицы, эффективность которой остается противоречивой, яблочный уксус можно использовать в саду для борьбы с вредителями и уничтожения сорняков.