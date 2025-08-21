Какими бывают печки для отопления и что надо знать об их видах, выбирая вариант для своего дома, 24 Канал расспросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Какие виды печей для отопления существуют?

Как объясняет Юрий Мартыняк, есть три основных вида печей.

Первая – это одинарная печь, которая может отапливать одну комнату. В народе ее называют "стояк". Второй вид – это так называемый "полуторак", который может отапливать большие площади, ориентировочно две комнаты. И третий вид – это кухонные очаги. Они сочетают варочные поверхности с отоплением, но на сегодня используются крайне редко,

– рассказывает мастер.

Он замечает, что оптимальным вариантом для большинства помещений будет именно одинарная печь. Она проста в сооружении, не требует слишком больших вложений и способна обогреть небольшую по площади комнату, что обычно и нужно.

Печки для обогрева могут иметь разное строение / Фото Юрий Мартыняк

Кроме того, Юрий Мартыняк добавляет, что печки отличаются по своему внутреннему строению.

Есть трехканальные печки, в которых дым внутри движется по трем каналам, а есть пятиканальные, где соответственно по пяти. На две комнаты, как правило, используют пятиканальные, но и трехканальной печи часто бывает достаточно,

– говорит печник.

Мужчина отмечает, что независимо от количества каналов, самое главное, чтобы теплый воздух не шел сразу в дымоход. В таком случае печка не будет выполнять свою функцию и все тепло будет оказываться сразу на улице.

К тому же мастер отмечает, что отапливаться печки также могут как дровами, так и газом. Однако здесь выбор полностью зависит от личных предпочтений и возможностей. На эффективность отопления ни один вариант не повлияет.

