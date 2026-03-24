Березень вирішує все: як отримати густі кущі лаванди без зайвих витрат

24 березня, 19:50
Альона Гогунська
Основні тези
  • Березень є ключовим місяцем для догляду за лавандою, включаючи обрізку та підживлення, щоб забезпечити густі кущі та оптимальне цвітіння.
  • Санітарна, формувальна та омолоджувальна обрізка разом із використанням комплексних добрив з азотом важливі для здорового росту лаванди.

Березень вважається одним із найважливіших місяців у догляді за лавандою, адже саме на початку весни закладається форма куща, його густота та майбутнє цвітіння. Після зимового спокою рослина потребує правильного "перезапуску": обрізки, відновлення ґрунту та легкого підживлення.

Фахівці Gardening Know How зазначають: помилки саме в цей період найчастіше призводять до того, що кущі стають рідкими, дерев'яніють або майже не цвітуть. 

Дивіться також Як і коли підживлювати півонії, щоб вони рясно цвіли 

Що робити з лавандою навесні?

Перші роботи з лавандою проводять одразу після стабільного потепління, коли вже немає сильних нічних морозів. 

  • Санітарна обрізка 

На старті видаляють: 

  • сухі та зламані пагони гілки,
  • пошкоджені снігом або морозом слабкі верхівки, які не пережили зиму.

Це дозволяє рослині не витрачати сили на "мертвий" матеріал. 

  • Формувальна обрізка

Це ключовий етап, який визначає вигляд куща на весь сезон. Молоді кущі вкорочують приблизно до 10 – 12 сантиметрів, формують округлу або напівсферичну форму, стимулюють розгалуження нових пагонів. Саме ця процедура робить лаванду густою та компактною. 

  • Омолоджувальна обрізка 

Для старих рослин застосовують більш радикальний підхід:

  • видаляють частину здерев'янілих гілок,
  • омолодження проводять поступово (краще за 2 сезони).

Це зменшує ризик загибелі куща і дозволяє зберегти частину цвітіння. 


Чим підживити лаванду для пишного цвітіння / Фото Unsplash

Чим підживити лаванду у березні?

Головне завдання весняного підживлення – стимулювати ріст зеленої маси. Фахівці радять: використовувати комплексні добрива з перевагою азоту обирати збалансовані суміші (NPK), а не "чистий" азот.

У березні також важливо: 

  • обережно розпушити ґрунт біля коренів,
  • забезпечити дренаж талих вод,
  • уникати застою вологи, який провокує загнивання.

Як пише House Digest, На відміну від більшості рослин, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Навпаки – надлишок вітамінів і мінералів гальмує її розвиток і зменшує кількість квітів. Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій. 

Які рослини краще не чіпати навесні?

  • Навесні багато садівників роблять типову помилку – починають активно "підживлювати все підряд", вважаючи, що добрива автоматично покращать ріст і цвітіння. Насправді для частини багаторічних рослин надлишкове втручання може бути шкідливим.
  • Деякі культури краще залишити в спокої або обмежитися мінімальним доглядом, особливо коли йдеться про азотні добрива ранньою весною. Надмірне живлення в цей період часто призводить до того, що рослина формує занадто м'які, водянисті пагони, які легко ламаються і гірше витримують вітер, дощі та перепади температур.