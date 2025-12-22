Викиньте ці 8 речей перед Новим роком, щоб привернути в дім удачу і гроші

Перед святами ми зазвичай зосереджуємося на прикрасах і частуваннях, однак не менш важливо навести лад у просторі. За народними віруваннями та принципами енергетичного очищення, символ 2026 року – Вогняний Кінь – прихильний до тих, хто не тягне за собою тягар минулого.

Саме тому напередодні Нового року варто уважно переглянути свій дім і звільнити його від усього зайвого, відкриваючи шлях новим можливостям, фінансам і гармонії, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

Які речі треба викинути перед 2026 роком?

Пошкоджені та зламані предмети

Дзеркала, посуд, техніка або декор із дефектами вважаються джерелами негативної енергії, що гальмує зміни. Особливу увагу варто звернути на тріснутий посуд, який у прикметах часто пов'язують із конфліктами та фінансовими втратами.

Одяг і взуття "про запас"

Речі, які роками припадають пилом у шафі, створюють ефект застою. Якщо одяг не носиться, не радує або має пошкодження, він лише займає простір і перекриває доступ до нового – як у матеріальному, так і в життєвому сенсі. Те, що ще в доброму стані, краще передати тим, хто цього потребує.

Прострочені косметичні засоби та медикаменти

Зіпсовані або непридатні до використання продукти асоціюються з незавершеними справами та "застиглими" емоціями. Чисті полиці у ванній та аптечці – це не лише про порядок, а й про оновлення енергії та турботу про себе.

Накопичений папір

Паперовий безлад утримує минулі події та зайву інформацію. Особливо символічними вважаються старі чеки – вони нагадують про витрати й можуть блокувати фінансовий потік. Залишайте лише те, що справді має цінність або користь.

Зношене та непотрібне кухонне приладдя

Кухня традиційно вважається центром добробуту дому. Поламані дошки, тріснуті миски чи заіржавілі ножі несуть енергію нестачі. Оновлення кухонного простору сприяє відчуттю достатку та комфорту.

Речі з негативними асоціаціями

Подарунки або предмети, пов'язані з неприємними людьми чи болючими спогадами, продовжують тримати емоційний зв'язок із минулим. Перед Новим роком варто відпустити те, що більше не приносить радості чи користі.

Старий текстиль: рушники та постільна білизна

Зношені тканини символізують втому й виснаження. Оскільки постіль і рушники пов'язані з відпочинком та відновленням, їх оновлення допомагає залучити свіжу енергію та внутрішній баланс.

Засохлі або штучні рослини

Квіти без життя, вкриті пилом, асоціюються із застоєм і занепадом. Натомість доглянуті живі рослини символізують розвиток, рух і зростання.

Викиньте перед Новим роком зів'ялі квіти / Фото Pexels

Як пише видання Good Housekeeping, перед Новим роком також варто викинути прострочені продукти харчування. Експерти радять переглянути запаси у коморі, холодильнику та морозильнику.

Що не варто робити на Новий рік?

Є багато народних забобонів про те, що не можна робити на Новий рік. Основні з них: