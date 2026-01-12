Шви між плиткою ніколи не будуть темніти: спробуйте простий лайфхак

Навіть дорога плитка у ванній чи на кухні швидко втрачає вигляд, якщо шви між нею темніють. Волога, жир, пил і залишки мийних засобів поступово проникають у затирку, через що вона стає брудною та неохайною на вигляд. Втім, є легкий спосіб захистити шви.

Затирка зазвичай швидко темніє, оскільки має пористу структуру. Вона легко вбирає вологу й забруднення. У ванній це посилюється постійним конденсатом, а на кухні – парою та жиром. З часом у швах з'являється наліт або грибок, які й змінюють їхній колір, передає 24 Канал із посиланням на The Floor Maintenance Company.

Що робити, аби шви між плитками були постійно чистими?

Для цього достатньо нанести прозорий силіконовий герметик або спеціальне водовідштовхувальне просочення для затирки.

Такий шар утворює непомітну плівку, яка:

не пропускає вологу;

не дозволяє бруду вбиратися;

запобігає появі плісняви;

надовго зберігає світлий колір швів.

Як правильно обробити шви:

Добре вимийте плитку і шви м'яким мийним засобом.

Повністю висушіть поверхню.

Нанесіть тонкий шар захисного засобу пензликом або аплікатором.

Дайте висохнути – зазвичай це займає від 6 до 12 годин.

Після цього шви значно менше забруднюються і довго залишаються охайними.

Як пише ceramictilesealant, є 4 поширені помилки, через які шви темніють.

Не заповнювати шви одразу після укладання плитки. Після укладання плитку потрібно залишити на 2 дні, щоб вона повністю висохла. Якщо робити шви одразу, плитка і затирка не з'єднаються, вода проникатиме в шви, і вони швидко втратять адгезію, з'являться порожнини, а герметик не ляже рівно.

Працювати в чистому середовищі. Пил, сміття та бруд під час роботи можуть зіпсувати ефект швів. Перед заповненням швів потрібно ретельно прибрати поверхні та пропилососити підлогу. Лише в чистому приміщенні герметик лягає рівно і шви отримують ідеальний вигляд.

Переконатися, що плитка суха. Якщо плитка волога, вода потрапляє в герметик, він не застигне рівномірно і змінить колір.

Використовувати якісний герметик. Шви здаються маленькими, тому деякі обирають дешевий герметик. Але низькоякісний матеріал швидко темніє, погано застигає і має шорсткий вигляд.

Шви потрібно обробляти якісним герметиком / Фото Caitlin Kah Interiors

