Затирка обычно быстро темнеет, поскольку имеет пористую структуру. Она легко впитывает влагу и загрязнения. В ванной это усиливается постоянным конденсатом, а на кухне – паром и жиром. Со временем в швах появляется налет или грибок, которые и меняют их цвет, передает 24 Канал со ссылкой на The Floor Maintenance Company.

Что делать, чтобы швы между плитками были постоянно чистыми?

Для этого достаточно нанести прозрачный силиконовый герметик или специальную водоотталкивающую пропитку для затирки.

Такой слой образует незаметную пленку, которая:

не пропускает влагу;

не позволяет грязи впитываться;

предотвращает появление плесени;

надолго сохраняет светлый цвет швов.

Как правильно обработать швы:

Хорошо вымойте плитку и швы мягким моющим средством.

Полностью высушите поверхность.

Нанесите тонкий слой защитного средства кисточкой или аппликатором.

Дайте высохнуть – обычно это занимает от 6 до 12 часов.

После этого швы значительно меньше загрязняются и долго остаются опрятными.

Как пишет ceramictilesealant, есть 4 распространенные ошибки, из-за которых швы темнеют.

Не заполнять швы сразу после укладки плитки. После укладки плитку нужно оставить на 2 дня, чтобы она полностью высохла. Если делать швы сразу, плитка и затирка не соединятся, вода будет проникать в швы, и они быстро потеряют адгезию, появятся полости, а герметик не ляжет ровно.

Работать в чистой среде. Пыль, мусор и грязь во время работы могут испортить эффект швов. Перед заполнением швов нужно тщательно убрать поверхности и пропылесосить пол. Только в чистом помещении герметик ложится ровно и швы получают идеальный вид.

Убедиться, что плитка сухая. Если плитка влажная, вода попадает в герметик, он не застынет равномерно и изменит цвет.

Использовать качественный герметик. Швы кажутся маленькими, поэтому некоторые выбирают дешевый герметик. Но низкокачественный материал быстро темнеет, плохо застывает и имеет шероховатый вид.

Швы нужно обрабатывать качественным герметиком / Фото Caitlin Kah Interiors

