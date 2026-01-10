Будівельник lesnik.pro розкрив, які поширені думки про ремонт є оманливими, передає 24 Канал.

Які твердження про ремонт насправді є міфом?

Міф 1. Інсталяцію неможливо відремонтувати

Мовляв, якщо вона вмонтована, то і доступу до неї нема. Насправді доступ до неї є – через кнопку змиву, а до каналізації можна дістатися через унітаз. Поломки інсталяцій трапляються вкрай рідко, особливо якщо обирати перевірених виробників. На практиці серйозних проблем майже не буває.

Міф 2: Перед ремонтом обов'язково треба чекати, поки будинок "сяде".

У новобудовах справді є свої нюанси: будинок поступово отримує навантаження, і це може впливати на стіни. Якщо перегородки від забудовника зроблені з порушенням технології (а таке трапляється дуже часто), тріщини можливі. Але чекати роками, тим більше 10 років, точно не потрібно. До того ж ціни на матеріали й роботи постійно зростають, тож відкладати ремонт невигідно.

Міф 3. Поріжок між санвузлом та кімнатою не потрібен

Насправді він потрібен, але не у вигляді високого пластикового, алюмінієвого чи дерев'яного порога з перепадом рівнів. Якщо ви вирішили повністю відмовитися від поріжка, обов'язково зробіть гідроізоляцію підлоги та стін перед укладанням плитки. Також варто встановити систему "Антипотоп" – це критично важливо для захисту від затоплень.

Міф 4. Не можна робити в квартирі душ в будівельному виконанні

Так говорять лише ті, хто не вміє правильно його робити. Насправді такий душ – цілком доречне рішення для квартири. Він індивідуальний, має стильний вигляд й за умови якісного виконання є надійним та довговічним.

Міф 5. Можна штробити моноліт

Можна, але лише за умови дотримання правил і технологій. Є розуміння армування моноліту, арматура в середині, от її точно краще не чіпати.

Штробити сам моноліт не допускається, натомість штукатурку штробити дозволено. Варто пам'ятати: якщо пропустити або виконати неправильно хоча б один етап, це негативно вплине на всю подальшу роботу.

Міф 6. Маяки зі штукатурки діставати не треба

Якщо є бажання з часом побачити іржу на стінах або шпалерах – тоді можна їх залишити. Але за правильною технологією маяки після штукатурення обов'язково потрібно прибирати. Також важливо пам'ятати: під цементно-піщану штукатурку маяки не можна кріпити на гіпсові суміші – лише на цементні.

8 невдалих рішень для ремонту

Популярне не завжди зручне. Під час ремонту багато людей слідують моді, а не практичності, і потім про це шкодують.

Найчастіші помилки: