Ці 4 прилади згорають першими: що треба терміново вимкнути під час стрибків напруги
- Експерти рекомендують не поспішати вмикати електроприлади після відновлення електроенергії, а також використовувати захисні пристрої для запобігання пошкодження техніки.
- Холодильники, пральні машини, посудомийні машини та телевізори є найбільш уразливими до перепадів напруги, тому їх варто захищати в першу чергу.
Після відновлення електропостачання у мережі часто виникають стрибки напруги, які можуть пошкодити побутову техніку. Саме тому енергетики закликають українців бути обережними та дотримуватися кількох простих правил, щоб уникнути поломок дорогих приладів.
Про це повідомили у Закарпаттяобленерго. Енергетики нагадали, що після відключень електроенергії особливо важливо правильно вмикати техніку та використовувати засоби захисту від перепадів напруги.
Як діяти після відновлення електроенергії?
Фахівці радять не поспішати одразу вмикати всі електроприлади. Спершу варто переконатися, що напруга у мережі стабільна. Основні рекомендації:
- почекати 10 – 15 хвилин після відновлення електропостачання;
- перевірити, чи не блимає світло і чи стабільно працює мережа;
- вмикати прилади поступово, а не всі одночасно.
Такі дії допоможуть уникнути перевантаження мережі та знизити ризик пошкодження техніки.
Які пристрої допоможуть захистити техніку?
Щоб зменшити ризик поломок через перепади напруги, експерти рекомендують встановлювати спеціальні захисні пристрої. Серед найпоширеніших:
- реле напруги – відключає електроживлення при небезпечних коливаннях;
- пристрої захисного вимкнення (ПЗВ) – запобігають пошкодженню техніки та підвищують безпеку електромережі.
Деякі сучасні системи можуть автоматично вимикати прилади під час стрибків напруги і знову вмикати їх, коли параметри мережі стабілізуються.
Яку техніку потрібно захищати насамперед?
За словами фахівців Janusz electric, найбільше ризикують прилади, які мають складну електроніку та постійно підключені до мережі. Найуразливішими є:
- холодильники;
- пральні машини;
- посудомийні машини;
- телевізори.
Саме ці прилади найчастіше виходять з ладу після різких перепадів напруги. Також після відновлення електроенергії інвертори та акумулятори рекомендується перевести у пасивний режим, якщо система не робить цього автоматично.
Телевізори є уразливими до перепадів напруги / Фото Unsplash
Як українцям отримати компенсацію за згорілу техніку?
- Раніше ми писали, що українці можуть отримати компенсацію за зіпсовану техніку через перепади напруги, якщо вина лежить на операторі системи розподілу електроенергії. Найчастіше такі ситуації виникають після аварійних відключень або під час відновлення електропостачання, коли в мережі відбуваються різкі стрибки напруги.
- Саме вони можуть призвести до поломки побутової техніки – від холодильників і телевізорів до комп'ютерів та пральних машин. Щоб мати шанс на компенсацію, важливо правильно зафіксувати сам факт інциденту.
- Насамперед потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу електроенергії та повідомити про перепад напруги. Це можна зробити через кол-центр або офіційний сайт компанії. Важливо зафіксувати дату, час та обставини події.