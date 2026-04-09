Непомітно шкодять здоров'ю: 5 рослин, які не можна садити на своїй клумбі

Деякі декоративні рослини мають дуже привабливий вигляд. Однак їх краще не садити на домашній клумбі через токстичність і важку "енергетику".

Сад зазвичай асоціюється зі спокоєм і відпочинком, однак не всі рослини сприяють гармонії – деякі, навпаки, можуть створювати дискомфорт або навіть становити ризик для здоров'я людей і тварин. Про це пише ТСН.

Дивіться також Щороку буде повно соковитих плодів: як виростити персикове дерево

Які рослини не варто садити на клумбі?

Однією з таких рослин вважають олеандр. Він має ефектний вигляд і часто використовується в озелененні, проте є отруйним. Його сік може викликати подразнення шкіри та алергічні реакції, а сильний аромат іноді провокує головний біль і слабкість, особливо в чутливих людей. Через це олеандр не радять висаджувати на невеликих подвір'ях або поруч із житловими зонами.

Ще одна небезпечна, хоч і красива квітка – наперстянка. Вона містить токсичні речовини, які впливають на серцево-судинну систему. Навіть контакт із рослиною може викликати подразнення, а пилок іноді провокує запаморочення або погане самопочуття. Через це її часто вважають рослиною з "важкою" атмосферою.

Молочай також входить до переліку небажаних рослин. Його особливість – їдкий молочний сік, який може спричинити опіки шкіри та алергічні реакції. У народних уявленнях молочаю навіть приписують здатність виснажувати енергію простору, тому його радять уникати біля дому.

Тис – вічнозелена рослина, яка має декоративний вигляд, але є дуже токсичною. Його хвоя та ягоди містять отруйні речовини. Крім того, через свою "вагу" та густу тінь він не завжди підходить для зон відпочинку, тому його часто уникають у домашніх садах.

Датура (дурман) має незвичні великі квіти, але є однією з найнебезпечніших декоративних рослин. Її аромат може викликати сонливість і головний біль, а хімічні сполуки в складі є сильно токсичними. Через це її не рекомендують висаджувати поблизу житлових будівель або місць відпочинку.

Які ще рослини не радять садити у саду

Як пише Martha Stewart, не всі рослини однаково безпечні чи доречні. Деякі з них можуть бути отруйними, агресивно розростатися або шкодити іншим рослинам. Експерти радять уникати таких видів у своєму саду.

Одна з них – жимолость японська. Вона дуже красива, але швидко розростається і буквально обвиває інші рослини, пригнічуючи їх і навіть знищуючи.

Ще одна проблемна рослина – вербозілля. Хоча її ніжні білі квіти привабливі, у саду вона поводиться агресивно і швидко займає територію.

Фіалка синя може бути гарним ґрунтопокривником, але якщо потрапить на газон, її важко контролювати – вона розростається і псує вигляд трави.

Жовтець весняний має яскраві жовті квіти, але дуже швидко поширюється і витісняє інші рослини. Його складно вивести, бо він розмножується підземними бульбами.

Гліцинія – ще одна популярна декоративна ліана. Вона має ефектний вигляд, але може пошкоджувати дерева і її важко контролювати, якщо вона розростеться.

Беладона (дурман пасльоновий) – дуже токсична рослина. Вона небезпечна навіть при дотику, а її ягоди можуть викликати серйозне отруєння.

Плющ англійський часто використовують для озеленення, але він теж агресивний: швидко розростається, шкодить деревам і є отруйним для людей і тварин.

Ще одна дуже отруйна рослина – аконіт (борець). Попри декоративний вигляд, його не варто садити там, де можуть бути діти чи домашні тварини.

Як прогнати мурахів з саду і городу за допомогою мийного засобу?