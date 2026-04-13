Садівникам радять у квітні не викидати шкірки огірка
- Шкірки огірка містять корисні речовини, які підживлюють ґрунт і відлякують шкідників.
- Для приготування добрива шкірки настоюються у воді 24 – 48 годин і використовується для поливу рослин.
Багато людей знімають і викидають шкірку з огірків. Але насправді її краще залишити й використати в саду.
Шкірки огірка містять корисні речовини (калій, фосфор), які допомагають рослинам рости, а також можуть відлякувати деяких шкідників. Про це пише Express.
Як зробити зі шкірок огірка натуральне добриво?
- Зберіть шкірки огірка.
- Покладіть у банку або контейнер.
- Залийте водою.
- Закрийте кришкою.
- Залиште на 24 – 48 годин.
- Як наслідок – ви отримаєте рідке добриво, насичене поживними речовинами.
- Якщо настій стояв понад 1 – 2 дні, розбавте його водою (1 частина настою на 10 частин води).
- Поливайте рослини приблизно раз на 2 – 3 тижні.
Під час настоювання шкірки віддають у воду корисні мікроелементи. Такий розчин:
- підживлює ґрунт;
- зміцнює рослини;
- стимулює ріст, особливо у квітів і рослин у горщиках.
Шкірки огірка також містять гіркі речовини (кукурбітацини), які не подобаються комахам.
Розкладіть свіжі шкірки навколо рослин, покладіть їх у горщики або на грядки. Це допоможе відлякати шкідників.
Manchester Evening News назвало 5 шкідників, які не люблять запах, гіркоту і кислотність огірків:
- мурахи;
- попелиці;
- кліщі;
- оси;
- сірчаники.
Зверніть увагу! Щоб відлякати равликів і слимаків, треба покласти шкірки огірка на алюмінієві піддони. Огірки містять сполуки, які приваблюють слимаків і равликів, але при контакті з алюмінієм виникає хімічна реакція, що створює запах, який відлякує цих шкідників.
Також шкірки добре перегнивають і збагачують компост. Можете висушити шкірки, подрібнити і поспати ґрунт – це буде додаткове підживлення.
Не викидайте шкірки огірка – вони знадобляться вам у саду / Фото Pinterest
Рідке добриво можна застосовувати кожні кілька тижнів для кращого результату.
Важливо! Не залишайте настій надто довго – може з'явитися різкий запах Не лийте концентрат без розбавлення.Використовуйте свіжі шкірки для кращого ефекту.
Отже, звичайні шкірки огірка можуть стати корисним добривом і природним засобом від шкідників. Це простий, дешевий і екологічний спосіб покращити стан вашого саду.
Садівників закликали не косити газони навесні
Навесні краще косити газон рідше або взагалі відкласти це до кінця сезону. Інакше можна нашкодити птахам.
У цей час вони гніздуються, а пташенята ховаються в траві. Часте косіння руйнує їхні укриття і знищує їжу – комах та квіти.