Названо 4 "розумні" прилади для дому, які будуть популярні у 2026 році
- У 2026 році експерти назвали 4 найбільш популярні "розумні" прилади.
- Наступного року у виборі "розумної техніки" люди робитимуть акцент на пристроях, які покращуватимуть самопочуття та заощаджуватимуть час і ресурси.
Зараз майже всі пристрої в домі можуть бути "розумними" – від духовок, якими керують зі смартфона, до термостатів, що підтримують однакову температуру в усіх кімнатах. У 2026 році важливо, щоб пристрої робили повсякденне життя не лише простішим, але й покращували самопочуття людей.
Експерти розповіли про смарт-пристрої, які будуть популярними у наступному році, передає 24 Канал із посиланням The Spruce.
Які основні тренди "розумної техніки" у 2026 році?
Розумне освітлення
Освітлення впливає на настрій навіть несвідомо. Тепле світло і м'які білі лампи заспокоюють і створюють затишок, на відміну від яскравих ламп. У 2026 році очікується зростання популярності розумних ламп і систем циркадного освітлення, які підлаштовуються під природний ритм дня.
Кухонна техніка, що економить час
Розумні кухонні пристрої допомагають зменшити стрес і звільнити час. Очікується зростання популярності духовок з дистанційним керуванням, посудомийок, що працюють в оптимальний час для економії енергії, та кранiв, які відмірюють точну кількість води.
Розумні монітори якості повітря
Повітря в домі може бути не менш забрудненим, ніж на вулиці. Розумні монітори якості повітря відстежують рівень CO2, вологість, леткі органічні сполуки та алергени, а при потребі автоматично запускають очищувачі або вентиляцію.
Розумні прилади допомагають слідкувати за якістю повітря вдома / Фото з відкритих джерел
Розумні холодильники для контролю запасів
Розумні холодильники дозволяють відстежувати, що є всередині, терміни придатності продуктів та що потрібно використати найближчим часом. Це економить час і гроші, допомагаючи планувати покупки і уникати браку необхідних продуктів.
Сучасні холодильники допомагають контролювати запаси їжі / Фото з відкритих джерел
Як пише How to Geek, покращити роботу роутера допоможе розумна розетка.
Іноді роутер або модем потрібно перезавантажувати, і робити це вручну може бути незручно. Просте рішення – розумна розетка, яка дозволяє відключати і знову подавати живлення дистанційно.
Як вибрати розумну розетку:
- Не будь-яка розетка підійде. Wi-Fi моделі перестануть працювати, якщо інтернет відсутній. Краще обирати розетки з Zigbee, Thread, Z-Wave або Bluetooth.
- Для Home Assistant та Apple Home користувачів існують сумісні розетки, які можна інтегрувати в систему та автоматизувати перезавантаження.
Які простих і "розумних" гаджетів обрати для дому?
Сучасні гаджети можуть бути простими та корисними, полегшуючи повсякденне життя. Ось 5 практичних пристроїв для дому:
- Відеодзвінок Ring – бачить і чує гостей біля дверей через смартфон, навіть якщо вас немає вдома.
- AirTag – маленький трекер для відстеження ключів, сумки, велосипеда чи багажу.
- Amazon Echo Dot (Alexa) – голосовий помічник для музики, нагадувань, керування пристроями та дзвінків.
- Google Nest Thermostat – розумний термостат, що підлаштовується під ваш режим і економить електроенергію.
- Робот-пилосос Eufy X8 Pro – самостійно прибирає, об'їжджає перешкоди та не падає зі сходів.