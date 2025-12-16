Названо 4 "розумні" прилади для дому, які будуть популярні у 2026 році

Зараз майже всі пристрої в домі можуть бути "розумними" – від духовок, якими керують зі смартфона, до термостатів, що підтримують однакову температуру в усіх кімнатах. У 2026 році важливо, щоб пристрої робили повсякденне життя не лише простішим, але й покращували самопочуття людей.

Експерти розповіли про смарт-пристрої, які будуть популярними у наступному році, передає 24 Канал із посиланням The Spruce.

Дивіться також Вимкніть ці 12 приладів з розетки: вони збільшують рахунок за світло, навіть коли не працюють

Які основні тренди "розумної техніки" у 2026 році?

Розумне освітлення

Освітлення впливає на настрій навіть несвідомо. Тепле світло і м'які білі лампи заспокоюють і створюють затишок, на відміну від яскравих ламп. У 2026 році очікується зростання популярності розумних ламп і систем циркадного освітлення, які підлаштовуються під природний ритм дня.

Кухонна техніка, що економить час

Розумні кухонні пристрої допомагають зменшити стрес і звільнити час. Очікується зростання популярності духовок з дистанційним керуванням, посудомийок, що працюють в оптимальний час для економії енергії, та кранiв, які відмірюють точну кількість води.

Розумні монітори якості повітря

Повітря в домі може бути не менш забрудненим, ніж на вулиці. Розумні монітори якості повітря відстежують рівень CO2, вологість, леткі органічні сполуки та алергени, а при потребі автоматично запускають очищувачі або вентиляцію.

Розумні прилади допомагають слідкувати за якістю повітря вдома / Фото з відкритих джерел

Розумні холодильники для контролю запасів

Розумні холодильники дозволяють відстежувати, що є всередині, терміни придатності продуктів та що потрібно використати найближчим часом. Це економить час і гроші, допомагаючи планувати покупки і уникати браку необхідних продуктів.

Сучасні холодильники допомагають контролювати запаси їжі / Фото з відкритих джерел

Як пише How to Geek, покращити роботу роутера допоможе розумна розетка.

Іноді роутер або модем потрібно перезавантажувати, і робити це вручну може бути незручно. Просте рішення – розумна розетка, яка дозволяє відключати і знову подавати живлення дистанційно.

Як вибрати розумну розетку:

Не будь-яка розетка підійде. Wi-Fi моделі перестануть працювати, якщо інтернет відсутній. Краще обирати розетки з Zigbee, Thread, Z-Wave або Bluetooth.

Для Home Assistant та Apple Home користувачів існують сумісні розетки, які можна інтегрувати в систему та автоматизувати перезавантаження.

Які простих і "розумних" гаджетів обрати для дому?

Сучасні гаджети можуть бути простими та корисними, полегшуючи повсякденне життя. Ось 5 практичних пристроїв для дому: