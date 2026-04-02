Звичка, яка псує вашу кухню та здоров'я: чи потрібно витирати мокрий посуд

Після миття посуду багато хто просто ставить тарілки та чашки на сушарку, дозволяючи воді стекти самостійно. Це швидко і зручно. Однак з точки зору гігієни та довговічності кухонного начиння все не так просто.

Експерти Science Direct наголошують: на професійних кухнях посуд завжди доводять до повної сухості. І справа не лише в акуратному вигляді – сухий посуд безпечніший, краще зберігається та не шкодить кухонним меблям.

Чому не варто залишати посуд мокрим?

Одна з головних причин – ризик розмноження бактерій. Після миття на поверхні посуду залишаються краплі води, які разом із мікрочастинками їжі створюють сприятливе середовище для мікроорганізмів. Як зазначає Southern Living, особливо швидко вони розмножуються у теплому та погано провітрюваному просторі.

Ще одна проблема – пошкодження кухонних меблів. Волога, яка накопичується на полицях, поступово проникає у матеріали. З часом це може призвести до набухання, деформації та втрати міцності поверхонь, навіть якщо використовується спеціальний піддон.

Крім того, після висихання води на посуді часто залишаються білі розводи. Вони з'являються через солі кальцію та магнію, які містяться у воді. Найбільш помітно це на склі та металі – келихи тьмяніють, а столові прибори виглядають неохайно.

Також важливо враховувати, що мокрий посуд гірше зберігається. Якщо складати тарілки одна на одну або ставити їх щільно, між ними затримується волога. Це уповільнює висихання та створює додаткові умови для розвитку бактерій.

Чи треба витирати посуд після миття / Фото Unsplash

Чим правильно витирати посуд?

Фахівці радять використовувати рушники з натуральних матеріалів – бавовни або льону. Вони добре вбирають вологу та не залишають ворсинок на поверхні. Важливо регулярно прати кухонні рушники і давати їм повністю висихати. Інакше сам рушник може стати джерелом бактерій. Також бажано мати окремі рушники:

один – для рук,

інший – для посуду.

Це допомагає уникнути перенесення мікробів.

Чи можна просто сушити посуд?

Сушіння на спеціальній сушарці – цілком допустимий варіант. Але за умови, що посуд повністю висохне перед тим, як його прибрати в шафу. Втім, у звичайних кухонних умовах, де обмежений простір і закриті шафи, експерти радять витирати посуд одразу після миття. Це найпростіший спосіб забезпечити чистоту, сухість і безпечне зберігання.

