Прощавай, сірий: які відтінки стануть головними в інтер'єрах 2026 року

Кожен новий рік приносить зміни – хтось переглядає свої звички, хтось планує зміну роботи, а для багатьох актуальним стає оновлення власного простору. Один із найпростіших і водночас найефективніших способів освіжити інтер'єр – пофарбувати стіни.

Колір стін не лише додає кімнаті нового настрою, а й може підвищити загальну цінність житла. Більше про це розкаже Express.

Які тренди в оформленні інтер'єрів будуть у 2026 році?

Холодний мінімалізм нарешті йде у минуле

Експерти з дизайну інтер'єрів сходяться в думці, що у 2026 році в тренді будуть "природні кольори":

теплі нейтральні,

коричневі,

теракотові,

глиняні відтінки.

Мода поступово відходить від холодних сірих тонів і штучного мінімалізму, натомість роблячи акцент на затишку, природності та відчутті заземлення. Аналітика пошукових запитів Pinterest та Google підтверджує цей тренд: користувачі дедалі частіше цікавляться органічними, землистими палітрами, які створюють теплу й спокійну атмосферу в оселі.



Теракотова спальня / Фото Pinterest

Дім як простір для відновлення

Як пише Business Insider, інтер'єри з оздоровчим фокусом стануть одним із головних напрямків у 2026 році. Понад 52% домовласників у Великій Британії зізналися, що облаштовують свої будинки так, аби вони сприяли розслабленню та внутрішньому балансу.

Земляні тони миттєво "заземлюють" простір. За його словами, зелені відтінки з домішками коричневого виглядають природно та заспокійливо, не перевантажуючи інтер'єр і не втомлюючи зір. Коричневий, мокко та теракота – фаворити року.

Загалом тренди 2026 року в інтер'єрі чітко вказують на прагнення людей відновити зв'язок із природою, зробити дім місцем спокою, усвідомленості та внутрішнього балансу. Землисті відтінки не лише додають тепла, а й підтримують психологічний комфорт – те, чого дедалі більше потребують сучасні оселі.

Які кольори точно не треба використовувати в інтер'єрі?

Раніше ми писали, що дизайнери назвали 5 кольорів, яких слід уникати в інтер'єрі. Серед них:

яскраво-червоний,

отруйний жовтий,

брудно-коричневий,

холодний лікарняний білий,

яскраво-фіолетовий.

Натомість експерти рекомендують обирати нейтральні, природні кольори, такі як теплі бежеві, світло-сірі, м'які зелені та пастельні відтінки для створення затишку в оселі. Вони не лише створюють затишок, а й дозволяють легко оновлювати інтер'єр без нового ремонту. Колір стін – це не про тренди, а про комфорт на кожен день. І тут помилки коштують дорожче, ніж здається.