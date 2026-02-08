Вас це здивує: яка головна різниця між ванними кімнатами у Європі та США

Ванні кімнати – важлива частина кожного дому, і їхній дизайн заслуговує на серйозну увагу. Водночас часто здається, що всі ванні однакові. Вони можуть відрізнятися плануванням чи розміром, але загалом елементи мають однаковий вигляд. Втім, це не так. Наприклад, ванни у США не схожі на ті, що у Європі.

Європа охоплює багато країн, і кожна з них має власний підхід до того, як функціонує ванна. Про це пише House Digest.

У чому різниця між американськими та європейськими ванними кімнатами?

Відмінності між ванними кімнатами в Європі та США залежать від конкретної країни й не завжди є кардинальними. Наприклад, у Великій Британії ванні часто майже такі самі на вигляд, як в американських будинках.

Одна з головних різниць – підігрівачі для рушників. У Британії вони зазвичай входять у стандартне оснащення ванної, тоді як у США це радше додаткова опція. В Америці такі прилади мають різні дизайнерські варіанти, а в Європі найчастіше мають вигляд рядів металевих трубок, закріплених на стіні.

У багатьох країнах Європи ванні кімнати роблять максимально стійкими до води. Їх часто повністю гідроізолюють і не відокремлюють душову зону перегородками чи склом. Якщо шторка й використовується, то зазвичай для захисту окремих предметів, а не для обмеження простору душу. Коли ж душову зону все-таки виділяють, вона зазвичай невелика. Злив води часто розташований просто в центрі підлоги, адже вода може потрапляти на будь-яку ділянку.

Такий підхід значно полегшує прибирання – ванну кімнату можна просто повністю промити водою.

Цьому також сприяють ручні душові лійки, дуже поширені в Європі. Вони кріпляться до шланга, легко знімаються та дозволяють мити не лише себе, а й усю ванну кімнату. У США такі рішення трапляються рідше й зазвичай сприймаються як елемент "спа-дизайну", що може підвищити вартість житла.

Ручні душові лійки – ще одна особливість ванних кімнат у Європі / Фото The Spruce

Ще одна практична деталь європейських ванних – окремі вентилі перекриття води. Вони дають змогу вимкнути воду лише у ванній кімнаті, не зупиняючи подачу в усьому домі.

Найпомітніша різниця між європейськими та американськими ванними стосується унітазів. У США вони зазвичай встановлені на підлогу, мають круглу або овальну чашу та стандартну ручку змиву. Є різні вдосконалення – наприклад, кришки з плавним закриванням, – але базова конструкція майже не змінюється.

У Європі вибір значно ширший. Хоча у Великій Британії унітази схожі на американські, в інших країнах можна побачити квадратні чаші, "присадкуваті" туалети, унітази з поличкою та інші варіанти.

Багато моделей кріпляться до стіни, а бачок ховається всередині, через що унітаз ніби "висить" над підлогою.

Крім того, в багатьох європейських країнах туалет розміщують в окремій кімнаті – інколи лише з умивальником, без ванни чи душу.

Ще одна відмінність – біде. У Європі це зазвичай окремий сантехнічний прилад, тоді як у США біде частіше встановлюють як насадку або функцію самого унітаза.

Який дизайн унітазу сьогодні популярний?

Останнім часом в інтер'єрі ванних знову набирають популярності унітази з високим бачком. Раніше їх поступово замінили компактні та "непоказні" моделі, але зараз вони повертаються як стильний ретро-елемент для сміливих дизайнерів і власників будинків. Про це пише Best Modern Toilet.

Особливість таких унітазів – бачок розташований високо на стіні, а змив запускається довгим ланцюгом. Це створює ефектний акцент у кімнаті, додає висоти та візуальної привабливості, особливо у приміщеннях із високими стелями.

Крім того, завдяки більшій гравітації, змив виходить сильнішим і ефективнішим.

Встановлення високого бачка потребує надійної стіни, точних замірів і досвідченого сантехніка.

Також такий унітаз потребує більше догляду, бо висота збільшує площу для пилу та павутиння.

Альтернативи та сучасні тренди: настінні "плаваючі" унітази, високотехнологічні смарт-унітази та біде, а також яскраві кольорові моделі – чорні, зелені, рожеві або з золотими акцентами.

Які тренди у дизайні ванних виходять з моди?

Ремонт ванної – це велика інвестиція, тому у 2026 році дизайнери радять уникати рішень, які швидко застаріють.

Сьогодні у моді теплі кольори, багатошарова естетика, цікава плитка, виразні текстури та насиченіші види каменю.

Що виходить з моди у ванних у 2026 році: