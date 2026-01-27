Вікторія Бекхем об'єднала інтер'єр дому несподіваним кольором – дизайнери в захваті
- Вікторія Бекхем використовує зелений колір як акцент, об'єднуючи різні приміщення свого дому в єдиний стильний простір.
- Зелений відтінок у інтер'єрі створює відчуття гармонії та спокою, гармонійно поєднуючись з іншими кольорами та матеріалами.
Вікторія Бекхем використовує несподіваний нейтральний колір як "червону нитку" у своєму домі, завдяки чому інтер'єр отримує цілісний і невимушено елегантний вигляд.
Йдеться про зелений – відтінок, який дизайнерка послідовно застосовує як акцент у різних приміщеннях. Про це пише Ideal Home.
Як Бехкем завдяки кольору створює гармонію у домі?
Ще з часів Spice Girls Вікторію Бекхем вважають іконою стилю, і її підхід до оформлення інтер'єрів лише підтверджує цей статус.
Вона поєднує простори за допомогою зеленого кольору, використовуючи його не як домінанту, а як повторюваний елемент, що м'яко об’єднує кімнати між собою.
Такий прийом демонструє вміння працювати з актуальними колірними трендами стримано й ефективно.
У дизайні інтер'єрів зелений дедалі частіше сприймають як нейтральний колір, і дім Вікторії Бекхем є наочним прикладом цього підходу.
Природний, землистий відтінок створює відчуття спокою, балансу та гармонії, не перевантажуючи простір.
На фото з її дому та комерційних просторів можна помітити зелені акценти – від оксамитового пуфа у вітальні до фісташково-зеленого дивана в гардеробній. Саме повторювані вкраплення кольору роблять інтер'єр впізнаваним і водночас витонченим.
Оксамитовий пуф у вітальні Бехкем: дивіться відео
Фісташково-зелений диван у гардеробній: дивіться фото
Використання "червоної нитки" в інтер'єрі – це дизайнерський принцип, за якого один колір, матеріал або візерунок проходить через усі приміщення, створюючи відчуття цілісності. Найпростіше реалізувати цей прийом за допомогою акцентного кольору, що з'являється в різних кімнатах у деталях.
Зелений добре підходить для цієї ролі, адже він універсальний, позачасовий і легко поєднується як із теплими, так і з холодними тонами. Його можна гармонійно комбінувати з деревом, каменем, металами, нейтральними відтінками та рослинами.
Як пише Better Homes and gardens, дизайнери радять використовувати його не лише у фарбі, а й у фактурах – меблях, текстилі, дереві або декоративних деталях. Для балансу варто поєднувати його з глибшими, темнішими акцентами та застосовувати там, де потрібна м'якість і затишок, а не яскравий акцент.
Завдяки послідовному використанню зеленого як "червоної нитки" інтер'єр дому Вікторії Бекхем видається продуманим, гармонійним і стильним. Колір водночас освіжає простір і створює відчуття затишку, уникаючи холодної або надто стерильної атмосфери.
Який колірний тренд помітили на кухні Дженніфер Еністон?
- Чорний – головний тренд інтер'єру 2026 року.
- Після білого мінімалізму він додає простору глибини, контрасту та стриманої розкоші.
- Кухня Дженніфер Еністон демонструє цей підхід: світле дерево поєднане з чорним островом і стільницями, що робить інтер'єр елегантним і збалансованим.
- Дизайнери радять використовувати чорний дозовано – в акцентах і деталях, поєднуючи зі світлими матеріалами.