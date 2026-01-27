Вікторія Бекхем об'єднала інтер'єр дому несподіваним кольором – дизайнери в захваті

Вікторія Бекхем використовує несподіваний нейтральний колір як "червону нитку" у своєму домі, завдяки чому інтер'єр отримує цілісний і невимушено елегантний вигляд.

Йдеться про зелений – відтінок, який дизайнерка послідовно застосовує як акцент у різних приміщеннях. Про це пише Ideal Home.

Як Бехкем завдяки кольору створює гармонію у домі?

Ще з часів Spice Girls Вікторію Бекхем вважають іконою стилю, і її підхід до оформлення інтер'єрів лише підтверджує цей статус.

Вона поєднує простори за допомогою зеленого кольору, використовуючи його не як домінанту, а як повторюваний елемент, що м'яко об’єднує кімнати між собою.

Такий прийом демонструє вміння працювати з актуальними колірними трендами стримано й ефективно.

У дизайні інтер'єрів зелений дедалі частіше сприймають як нейтральний колір, і дім Вікторії Бекхем є наочним прикладом цього підходу.

Природний, землистий відтінок створює відчуття спокою, балансу та гармонії, не перевантажуючи простір.

На фото з її дому та комерційних просторів можна помітити зелені акценти – від оксамитового пуфа у вітальні до фісташково-зеленого дивана в гардеробній. Саме повторювані вкраплення кольору роблять інтер'єр впізнаваним і водночас витонченим.

Оксамитовий пуф у вітальні Бехкем: дивіться відео

Фісташково-зелений диван у гардеробній: дивіться фото

Використання "червоної нитки" в інтер'єрі – це дизайнерський принцип, за якого один колір, матеріал або візерунок проходить через усі приміщення, створюючи відчуття цілісності. Найпростіше реалізувати цей прийом за допомогою акцентного кольору, що з'являється в різних кімнатах у деталях.

Зелений добре підходить для цієї ролі, адже він універсальний, позачасовий і легко поєднується як із теплими, так і з холодними тонами. Його можна гармонійно комбінувати з деревом, каменем, металами, нейтральними відтінками та рослинами.

Як пише Better Homes and gardens, дизайнери радять використовувати його не лише у фарбі, а й у фактурах – меблях, текстилі, дереві або декоративних деталях. Для балансу варто поєднувати його з глибшими, темнішими акцентами та застосовувати там, де потрібна м'якість і затишок, а не яскравий акцент.

Завдяки послідовному використанню зеленого як "червоної нитки" інтер'єр дому Вікторії Бекхем видається продуманим, гармонійним і стильним. Колір водночас освіжає простір і створює відчуття затишку, уникаючи холодної або надто стерильної атмосфери.

