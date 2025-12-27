Забудьте про холод назавжди: що варто покласти на підвіконня, щоб не було протягів

З настанням холодів у багатьох квартирах стають помітними так звані "теплові втрати". Навіть сучасні вікна та двері можуть пропускати холод через зношені ущільнювачі або мікрощілини між рамою та підвіконням.

Втім, щоб зберегти тепло в оселі, не обов'язково вдаватися до дорогого ремонту. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як ефективно утеплити оселю?

Суть методу полягає у створенні так званого термобар'єра – м'якого валика, наповненого сухим матеріалом. Така конструкція не лише перекриває доступ холодного повітря, а й утримує тепловий прошарок та поглинає зайву вологу.

Для утеплення знадобиться:

велика кам'яна сіль або сухий пісок,

цупка тканина – льон, байка чи навіть старі джинси.

Наповнювач рекомендують попередньо добре просушити на сковорідці або в духовці, щоб прибрати зайву вологу. Після цього з тканини зшивають довгі вузькі мішечки за розміром підвіконня чи дверного порогу та щільно наповнюють їх, залишаючи валик гнучким.

Фахівці зазначають, що сіль працює як природний акумулятор тепла та одночасно поглинач конденсату, який часто спричиняє появу плісняви на підвіконнях.



Як ефективно утеплити підвіконня взимку / Фото Unsplash

У чому перевага цього методу?

На відміну від поролонових стрічок або клейких утеплювачів, такі валики не пересихають, не кришаться і можуть використовуватися не один сезон. Таким чином, звичайні підручні матеріали допомагають ефективно утеплити оселю взимку без зайвих витрат і шкоди для інтер'єру.

Як зазначає Home Building, також можна використовувати теплові штори та жалюзі – один з найкращих способів утеплення вікон. Такі елементи інтер'єру виконують не лише декоративну функцію, а й створюють додатковий ізоляційний шар між холодним склом і теплим повітрям у приміщенні.

Як бюджетно утеплити оселю?