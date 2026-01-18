Не грійте дім "вхолосту": яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру
- Корисний лайфхак для збереження тепла взимку - нагрівання цегли, яка потім віддає тепло в кімнаті, працюючи як примітивний "акумулятор".
- Для ефективного обігріву оселі рекомендується використовувати м'які текстури, товсті штори, тепле освітлення та правильно розташовувати меблі.
Під час холодів та відключень електроенергії через російські обстріли українці дедалі частіше шукають способи зберегти тепло в оселях і не витрачати ресурси даремно. Один із простих та ефективних лайфхаків – використання звичайної цегли як накопичувача тепла.
Цим лайфхаком поділилися користувачі мережі під дописом @oleksii_r1 у Threads, передає 24 Канал.
До чого тут цегла?
Суть методу полягає в тому, що цеглу попередньо нагрівають – на газовій плиті, біля буржуйки чи іншого безпечного джерела тепла, а потім переносять у кімнату. Завдяки своїй щільній структурі цегла довго утримує тепло і поступово віддає його в повітря, працюючи як примітивний, але дієвий "акумулятор".
Такий спосіб дозволяє не гріти приміщення "вхолосту", коли тепло швидко зникає після вимкнення обігрівача чи плити. Нагріта цегла може підтримувати комфортну температуру в невеликій кімнаті або халабуді протягом кількох годин.
Важливо! За даними The Conversation, Всесвітня організація охорони здоров'я радить підтримувати мінімум +18 градусів у приміщенні. Нижчі температури можуть шкодити здоров'ю. Зокрема:
За холодних умов організм намагається зберегти тепло, через що звужуються кровоносні судини. Це підвищує артеріальний тиск і створює додаткове навантаження на серце, збільшуючи ризик інфарктів та інсультів. Окрім цього, холодне повітря негативно впливає на дихальну систему: подразнює слизові оболонки, сприяє загостренню астми, бронхітів і підвищує ймовірність розвитку пневмонії.
Як це правильно робити?
Фахівці радять дотримуватися правил безпеки:
- нагрівати цеглу поступово, не доводити до надмірно високих температур,
- ставити її лише на негорючу поверхню.
Для більшого ефекту цеглу можна загорнути в рушник або щільну тканину – так тепло віддаватиметься повільніше.
Яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру / Фото Unsplash
Як зробити оселю теплішою за допомогою інтер'єру?
З настанням холодів важливо, щоб дім залишався теплим і затишним. М'які текстури, теплі кольори, продумане освітлення та натуральні матеріали можуть значно підвищити комфорт і створити відчуття тепла.
Що допомагає зігріти оселю:
М'які текстури. Пледи, покривала та подушки різних розмірів роблять кімнату більш затишною і "обіймають" мешканців теплом.
Штори. Товсті тканини утримують тепло всередині кімнати і одночасно зменшують шум із вулиці.
Освітлення. Теплі лампи, свічки та гірлянди створюють атмосферу комфорту, а відтінки теплих тонів додають відчуття затишку.
Розташування меблів. Дивани та крісла краще ставити на відстані 30 – 40 сантиметрів від радіаторів, щоб тепло рівномірно циркулювало і опалення працювало ефективніше.