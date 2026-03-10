Без пилисосу і "вибивачки": як очистити старий килим за 20 хвилин краще за хімчистку

Іноді здається, що килим уже неможливо добре відчистити, адже в ньому накопичується пил, крихти та плями. Проте звичайне провітрювання і підручні засоби можуть значно покращити його вигляд.

Старий килим можна очистити від пилу та бруду без дорогих засобів і хімчистки. Для цього достатньо винести його на свіже повітря приблизно на 20 хвилин і виконати кілька простих кроків. Про це пишуть "Добрі новини".

Як просто і ефективно очистити килим?

Якщо на вулиці є сніг, покладіть килим ворсом донизу на чисту поверхню. Якщо снігу немає, просто перекиньте його через перекладину або паркан. Залиште так приблизно на 5 хвилин. На свіжому повітрі ворс краще провітрюється, а частина пилу поступово відпадає.

Після цього розстеліть килим ворсом догори і посипте його харчовою содою. Залиште приблизно на 10 – 15 хвилин. Сода добре вбирає неприємні запахи та допомагає розчинити дрібні частинки бруду.

Наостанок переверніть килим і легко вибийте його або струсіть, щоб прибрати соду разом із пилом.

Такий спосіб допомагає очистити ворс значно краще, ніж звичайне прибирання пилососом у приміщенні.

Харчова сода поверне старому килиму свіжість / Фото Pinterest

Інші способи ефективного очищення килима

Щоб килим був чистим і служив довше, його потрібно регулярно пилососити, виводити плями та періодично робити глибоке очищення. Пилососьте щонайменше раз на тиждень, а якщо є діти чи тварини – частіше. Про це пише The Spruce.

Почніть із пилососа

Добре пропилососьте килим, особливо місця з інтенсивним рухом. За можливості приберіть меблі та повільно проходьте пилососом кілька разів.

Одразу прибирайте плями

Свіжі розливи промокніть паперовим рушником або тканиною. Тверді забруднення (бруд, їжу) спочатку акуратно приберіть тупим ножем.

Очищення оцтом

Змішайте 1 частину білого оцту і 3 частини холодної води. Розпиліть на килим, залиште на 5 хвилин, потім промокніть мікрофіброю. Добре провітріть кімнату, щоб килим висох.

Парове очищення

Після пилососа можна використовувати пароочисник– пара допомагає глибше очистити волокна. Після цього килим потрібно добре висушити.

