Знімати не обов'язково: як просто очистити ручки плити за кілька хвилин

Під час готування ручки газової або електричної плити швидко забруднюються жиром, пилом і бризками їжі. Через це вони стають липкими, а навколо них у щілинах накопичується бруд. Багато хто вважає, що для ретельного очищення потрібно знімати ручки, але це не обов'язково.

Є простий спосіб, який допоможе впоратися із забрудненням буквально за кілька хвилин. Про це пише ТСН.

Як просто і ефективно очистити ручки електричної чи газової плити?

Ефективно очистити поверхню допоможе суміш із доступних інгредієнтів:

1 столова ложка харчової соди;

1 столова ложка оцту;

кілька крапель засобу для миття посуду;

трохи теплої води.

Після змішування утворюється піна, яка добре розчиняє жир.

Змочіть губку або ганчірку у приготованому розчині та нанесіть його на ручки плити й ділянку навколо них. Залиште на 2 – 3 хвилини, щоб засіб подіяв, а потім просто протріть поверхню губкою.

Оцет допомагає розчинити жир і прибрати бактерії, сода працює як м'який абразив, а мийний засіб підсилює очищувальний ефект.

Найбільше бруду зазвичай збирається у вузьких щілинах. Щоб легко очистити такі місця, можна скористатися старою зубною щіткою, ватними паличками або зубочисткою. Це допоможе швидко прибрати наліт навіть у важкодоступних місцях.

Розчин харчової соди і оцту ідеально очистить ручки плити / Фото Pinterest

Як правильно почистити плиту: прості поради

Чиста плита важлива не лише для вигляду кухні, а й для гігієни. Спосіб очищення залежить від типу плити: електричної, газової або склокерамічної. Про це пише Centex.

Як почистити електричну плиту

Перед початком обов'язково вимкніть плиту і дочекайтеся, поки вона охолоне.

Панель керування протріть вологою ганчіркою.

Для складних плям використайте суміш води й оцту.

Конфорки (спіралі) – обережно зніміть і почистіть щіткою з мийним засобом. Не занурюйте їх у воду.

Піддони під конфорками – їх можна замочити у гарячій воді з мийним засобом або посипати содою на 20 хвилин.

Поверхня плити – жир добре прибирає паста із соди та води.

Як почистити склокерамічну плиту

Таку поверхню чистити простіше, але потрібно діяти обережно.

Приберіть крихти сухою ганчіркою. Посипте поверхню содою.

Збризніть оцтом.

Накрийте гарячим вологим рушником на 15 хвилин. Потім протріть і витріть насухо.

Як почистити газову плиту

Решітки – зніміть і замочіть у гарячій воді з мийним засобом, потім почистіть щіткою;

Кришки конфорок – замочіть у теплій мильній воді та протріть щіткою;

Ручки та поверхню – достатньо протерти вологою ганчіркою з мийним засобом.

Щоб плита легше милася, витирайте бризки одразу після готування. Використовуйте захисні підкладки або фольгу під конфорки. Регулярно очищайте плиту, щоб жир не накопичувався.

Чого не варто робити:

не використовуйте жорсткі металеві губки – вони дряпають поверхню;

не заливайте плиту великою кількістю води;

обережно чистіть електричні конфорки, щоб не пошкодити їх.

Завдяки регулярному очищенню плита матиме вигляд нової і працювати без проблем.

