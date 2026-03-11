Укр Рус
Дім Затишний дім Знімати не обов'язково: як просто очистити ручки плити за кілька хвилин
11 березня, 16:25
4

Знімати не обов'язково: як просто очистити ручки плити за кілька хвилин

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Для очищення ручок плити використовуйте суміш харчової соди, оцту, засобу для миття посуду та теплої води.
  • Стара зубна щітка, ватні палички або зубочистка допоможуть прибрати бруд з вузьких щілин. 

Під час готування ручки газової або електричної плити швидко забруднюються жиром, пилом і бризками їжі. Через це вони стають липкими, а навколо них у щілинах накопичується бруд. Багато хто вважає, що для ретельного очищення потрібно знімати ручки, але це не обов'язково.

Є простий спосіб, який допоможе впоратися із забрудненням буквально за кілька хвилин. Про це пише ТСН.

Дивіться також Без пилисосу і "вибивачки": як очистити старий килим за 20 хвилин краще за хімчистку 

Як просто і ефективно очистити ручки електричної чи газової плити?

Ефективно очистити поверхню допоможе суміш із доступних інгредієнтів:

  • 1 столова ложка харчової соди;
  • 1 столова ложка оцту;
  • кілька крапель засобу для миття посуду;
  • трохи теплої води.

Після змішування утворюється піна, яка добре розчиняє жир.

Змочіть губку або ганчірку у приготованому розчині та нанесіть його на ручки плити й ділянку навколо них. Залиште на 2 – 3 хвилини, щоб засіб подіяв, а потім просто протріть поверхню губкою. 

Оцет допомагає розчинити жир і прибрати бактерії, сода працює як м'який абразив, а мийний засіб підсилює очищувальний ефект. 

Найбільше бруду зазвичай збирається у вузьких щілинах. Щоб легко очистити такі місця, можна скористатися старою зубною щіткою, ватними паличками або зубочисткою. Це допоможе швидко прибрати наліт навіть у важкодоступних місцях.

Розчин харчової соди і оцту ідеально очистить ручки плити / Фото Pinterest

Як правильно почистити плиту: прості поради

Чиста плита важлива не лише для вигляду кухні, а й для гігієни. Спосіб очищення залежить від типу плити: електричної, газової або склокерамічної. Про це пише Centex.

Як почистити електричну плиту

  • Перед початком обов'язково вимкніть плиту і дочекайтеся, поки вона охолоне.
  • Панель керування протріть вологою ганчіркою.
  • Для складних плям використайте суміш води й оцту.
  • Конфорки (спіралі) – обережно зніміть і почистіть щіткою з мийним засобом. Не занурюйте їх у воду.
  • Піддони під конфорками – їх можна замочити у гарячій воді з мийним засобом або посипати содою на 20 хвилин.
  • Поверхня плити – жир добре прибирає паста із соди та води.

Як почистити склокерамічну плиту

  • Таку поверхню чистити простіше, але потрібно діяти обережно.
  • Приберіть крихти сухою ганчіркою. Посипте поверхню содою.
  • Збризніть оцтом.
  • Накрийте гарячим вологим рушником на 15 хвилин. Потім протріть і витріть насухо.

Як почистити газову плиту

  • Решітки – зніміть і замочіть у гарячій воді з мийним засобом, потім почистіть щіткою;
  • Кришки конфорок – замочіть у теплій мильній воді та протріть щіткою;
  • Ручки та поверхню – достатньо протерти вологою ганчіркою з мийним засобом. 

Щоб плита легше милася, витирайте бризки одразу після готування. Використовуйте захисні підкладки або фольгу під конфорки. Регулярно очищайте плиту, щоб жир не накопичувався. 

Чого не варто робити:

  • не використовуйте жорсткі металеві губки – вони дряпають поверхню;
  • не заливайте плиту великою кількістю води;
  • обережно чистіть електричні конфорки, щоб не пошкодити їх.

Завдяки регулярному очищенню плита матиме вигляд нової і працювати без проблем.

Чим помити вікна навесні, аби вони надовго залишалися чистими?

  • Навесні багато, хто миє вікна, сподіваючи, що вони якомога довше залишатимуться чистими.
  • Домашні засоби з оцтом чи крохмалем інколи залишають тонкий наліт, через який пил швидше осідає на склі.
  • Ефективнішим вважається розчин спирту та гліцерину. Спирт добре прибирає бруд і сліди дощу, а гліцерин створює невидиму плівку, яка захищає скло від пилу та розводів.
  • Спочатку помийте скло теплою водою з мийним засобом. Потім нанесіть тонкий шар розчину зі спирту та гліцерину. Витріть і відполіруйте поверхню серветкою з мікрофібри. Після цього вікна довше залишатимуться чистими та прозорими.