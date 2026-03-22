Посипте цим оббивку – і навіть старий диван буде, як новий: плями та запахи зникнуть
- Змішайте харчову соду, кукурудзяний крохмаль і ефірну олію чайного дерева, щоб очистити диван.
- Ця суміш усунуть запахи, освіжить оббивку і зробить плями менш помітними або зовсім прибере їх.
З часом будь-який диван втрачає охайний вигляд: з'являються плями, накопичуються запахи. Звичайне прибирання не завжди допомагає, а сильна хімія може зіпсувати оббивку.
Проте є простий спосіб, який використовують навіть у професійному прибиранні – він витягує бруд і запахи зсередини тканини. Про це пише ТСН.
Як ефективно очистити старий диван?
Потрібно змішати харчову соду, кукурудзяний крохмаль і ефірну олію чайного дерева. Ця суміш не просто маскує проблему, а діє глибше:
- сода прибирає неприємні запахи;
- крохмаль вбирає жир і вологу;
- ефірна олія бореться з бактеріями, які часто й викликають запах, знезаражує і освіжає тканину.
Змішайте 2 столові ложки соди, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і додайте 5 – 7 крапель ефірної олії.
Рівномірно розсипте суміш по дивану і залиште щонайменше на 30 хвилин (краще – на кілька годин). Потім добре пропилососьте.
Після першого ж застосування:
- зникає неприємний запах;
- оббивка стає свіжішою на вигляд;
- плями стають менш помітними або зникають.
Якщо повторювати процедуру регулярно, диван довше залишатиметься чистим і доглянутим.
Як почистити вживаний диван?
Якщо ви купили диван з рук або з секонд-хенду – його обов'язково треба почистити і продезінфікувати, щоб не занести в дім, бактерії, запахи, комах. Про це пише The Spruce.
- Спершу пропилососьте диван, приберіть крихти, пил, шерсть, пройдіться по всіх щілинах огляньте, чи немає слідів комах. Можливо, доведеться пилососити кілька разів.
- Зробіть легкий мийний розчин або візьміть готовий засіб. Дерев'яні або металеві частини протріть дезінфектором. Без відбілювача – він може пошкодити поверхню.
- Якщо диван старий, обробіть щілини спреєм від комах, залиште на 24 години в провітрюваному місці (краще не в квартирі).
- Посипте диван содою рівномірно, розподіліть щіткою, залиште на кілька годин, а потім пропилососьте.
Посипте старий або вживаний диван содою, аби позбутися бруду / Фото The Spruce
Як швидко і просто очистити старий килим?
- Килим з часом накопичує пил, крихти та плями, і здається, що його вже не відчистити.
- Але прості дії без використання хімічних засобів можуть помітно освіжити його. Винесіть килим на вулицю приблизно на 20 хвилин. Якщо є сніг – покладіть його ворсом донизу, якщо ні – просто перекиньте через паркан чи перекладину. Це допоможе позбутися частини пилу.
- Потім розстеліть килим ворсом догори, посипте содою і залиште на 10 – 15 хвилин – вона прибере запахи та бруд.
- На завершення переверніть і добре струсіть або вибийте килим.
- Такий спосіб очищає його ефективніше, ніж звичайне прибирання пилососом у квартирі.