Як повернути блиск старій сковорідці за копійки: простий лайфхак від блогерки з Австралії
- Австралійська блогерка Елле Кресс поділилася, як очистити сковорідки від темних плям вдома.
- Вона радить використовувати фрукт, який більшість з нас тримає у холодильнику.
Навіть найохайніші господині помічали: з часом сковорідки тьмяніють, на дні з'являються темні плями, а нагар стає майже нерозчинним звичайними засобами. Виявляється, повернути посуду блиск дуже просто – і допоможе у цьому звичайний фрукт, який є у кожного вдома.
Австралійська блогерка Елле Кресс розповіла простий трюк, який допоможе швидко оновити навіть стару сковорідку без додаткових витрат. Про це повідомляє "Радіо Трек".
Дивіться також Навіть якщо дрова відсиріли: цікавий лайфхак, як розпалити вогонь
За допомогою якого інгредієнта сковорідки блищатимуть?
Секретний інгредієнт, який поверне неіржавіючим сковорідкам блиск, є звичайний лимон.
Як очистити сковорідку лимоном:
- Поставте сковорідку на плиту.
- Розріжте лимон навпіл і видавіть сік на дно.
- Додайте трохи окропу.
- Увімкніть слабкий вогонь і доведіть суміш до кипіння.
- Коли рідина закипить, обережно зішкребіть нагар дерев'яною ложкою або лопаткою.
- Злийте воду та помийте сковорідку звичайним засобом для миття посуду.
Після такої процедури темні плями зникають, а метал знову блищить. Все завдяки лимонній кислоті, яка ефективно розчиняє жир і старі забруднення.
Як очистити чавунну сковорідку?
Щоб зберегти чавунну сковорідку у відмінному стані, не потрібно витрачати час на агресивне чищення або купувати спеціальні засоби. Головне – правильне миття та сушіння. Про це пише Cnet.
Повторне змащення після кількох використань допоможе чавунній сковорідці залишатися в чудовому стані / Фото Cnet
Як правильно чистити чавун:
- Промийте ще теплою сковорідку.
- Додайте трохи теплої води, щоб пар допоміг розм'якшити залишки їжі.
- Зішкребіть залишки. Використовуйте дерев'яну ложку або м'яку щітку. Уникайте металевих губок, які можуть пошкодити поверхню.
- Якщо є прилиплі шматочки, посипте сіллю і обережно потріть. Потім змийте водою.
- Сушіть одразу. Розігрійте сковорідку на плиті або в духовці кілька хвилин, щоб уникнути іржі.
- Після висихання сковорідки змастіть її невеликою краплею рослинної олії або спеціальної суміші для чавуну, щоб захистити та зберегти покриття.
Зверніть увагу! Не замочуйте чавун у воді і не використовуйте посудомийку.
Як очистити посуд від жиру і накипу у холодній воді?
Навіть у холодній воді посуд можна відмити швидко та без агресивних засобів. Головне – правильно поєднувати прості домашні продукти:
- Сода + мийний засіб: посипте поверхню содою, додайте кілька крапель миючого, залиште на 10 хвилин, потім протріть губкою.
- Сіль: для свіжого жиру – трохи холодної води і легке тертя.
- Оцет: для застарілого нагару – змочіть серветку, накладіть на 10 – 15 хвилин, потім зніміть бруд.
- Гірчичний порошок: зробіть пасту з водою, залиште на 10 хвилин, змийте й протріть.
- Комбінація соди та кислоти (оцет або лимонний сік): утворює піну, що ефективно видаляє пригорілий жир.