Штори, стіни та меблі: який секрет використовують дизайнери для гармонійного поєднання

Створити стильний інтер'єр – це не лише про дорогі меблі чи трендовий декор. Часто головну роль відіграють прості, але продумані поєднання кольорів. Один із таких базових прийомів, яким активно користуються дизайнери, – правильний баланс між шторами, стінами та меблями.

Саме він допомагає зробити простір цілісним і візуально приємним. Більше про це розповіла дизайнерка з ніком @volkonska_olga у тіктоці.

Дивіться також Як створити "дофаміновий" інтер'єр і не перетворити дім на хаос: поради дизайнерів

Як правильно підібрати штори?

Один із найпростіших і водночас ефективних секретів – обирати штори на 1 – 2 тони темніші за стіни. Такий підхід дозволяє:

створити м'який контраст без різких переходів;

візуально "зібрати" інтер'єр;

зробити простір більш глибоким і об'ємним.

Якщо штори будуть занадто світлими, вони можуть "злитися" зі стінами. А надто темні – виглядатимуть чужорідно і перевантажуватимуть кімнату.



Обирайте штори на 1 – 2 тони темніші за стіни / Фото Pinterest

Якими мають бути меблі?

Ще один важливий принцип – баланс між меблями та основними поверхнями. Дизайнери радять обирати меблі трохи темніші за стіни та підлогу, або ж підбирати їх в одному кольоровому тоні з ними. Такий підхід допомагає уникнути хаосу в інтер'єрі. Меблі не "випадають" із загальної картини, а виглядають як логічне продовження простору.

Секрет у тому, що людське око краще сприймає плавні переходи кольору, ніж різкі контрасти. Коли стіни, штори та меблі відрізняються лише на кілька тонів, інтер'єр виглядає:

гармонійним;

спокійним;

дорожчим на вигляд.

Водночас такий прийом універсальний – він працює і в маленьких квартирах, і у великих будинках, незалежно від стилю.



Дизайнери радять обирати меблі трохи темніші за стіни та підлогу / Фото Pinterest

Як пише The Spruce, окрім кольору, важливо враховувати й текстури. Наприклад, навіть близькі за відтінком елементи можуть виглядати цікаво, якщо поєднати матові та глянцеві поверхні, тканини різної щільності чи натуральні матеріали.

У підсумку, щоб інтер'єр виглядав гармонійно, не обов'язково робити складні дизайнерські рішення. Іноді достатньо дотримуватися простого правила: штори – трохи темніші за стіни, меблі – в тон або на кілька відтінків глибші. Саме ці нюанси й створюють відчуття продуманого та стильного простору.

На чому можна заощадити, але водночас мати сучасний інтер'єр?

Експерти радять використовувати шпалери під фарбування та ламінат замість дорогих матеріалів для економії на ремонті. А мінімалізм у меблях і використання текстилю та освітлення замість декору допоможуть створити сучасний інтер'єр без великих витрат.