Одна сотка дасть тонну картоплі: у чому секрет щедрого врожаю

Щоб зібрати багато картоплі, важливо не лише обрати сорт, а й правильно її посадити та доглядати з самого початку. Садівники радять дотримуватись простих правил – тоді навіть з невеликої ділянки можна отримати дуже хороший врожай.

Важливо не садити картоплю на одному й тому ж місці щороку – це виснажує ґрунт і підвищує ризик хвороб. Про це пишуть VSN.

Що робити під час посадки картоплі для хорошого врожаю?

Підготовка картоплі

Перед посадкою важливо правильно підготувати картоплю:

використовуйте лише здорові бульби без гнилі, тріщин і плям;

найкращий варіант – середній розмір (не дрібна і не велика картопля);

форма має бути рівною, без деформацій.

Коли підживлювати

Поширена помилка – підживлювати після появи паростків. Насправді краще зробити це одразу після посадки, щоб рослина краще прижилася і отримала достатньо живлення. Якщо ґрунт бідний, картопля може вирости дрібною.

Просте домашнє підживлення можна зробити з доступних інгредієнтів. Для створення концентрату треба добре розмішати 1 літр води, 1 чайну ложку солі, 1 чайна ложка крохмалю, 5 крапель йоду. Потім цей концентрат потрібно розвести у 10 літрах води і полити грядку після посадки.

Повторювати підживлення слід приблизно раз на 10 – 14 днів.

За правильної посадки та підживлення картопля краще вкорінюється, росте рівнішою і більшою, менше страдждає від шкідників і дає стабільно вищий урожай.

Багато хто підживлює картоплю занадто пізно, і це неправильно

Які рослини садити поруч із картоплею, щоб був більший урожай?

Картопля краще росте, якщо поруч є "друзі" – рослини, які відлякують шкідників, покращують ґрунт або не заважають корінню. Про це пише Southern Living.

Найкращі сусіди для картоплі:

Шпинат і салат мають неглибоке коріння і не заважають картоплі.

Квасоля збагачує ґрунт азотом, що корисно для росту картоплі.

Часник і цибуля (цибуля-порей, шніт-цибуля) відлякують шкідників і запобігають хворобам.

Капуста допомагає зменшити кількість жуків.

Хрін відлякує небезпечного колорадського жука.

Базилік захищає від дрібних шкідників і покращує смак.

Чорнобривці відганяють багато комах-шкідників.

Кінза і петрушка приваблюють корисних комах, які знищують шкідників.

Настурції "відволікають" шкідників на себе.

Рослини, які не можна садити поруч із картоплею:

Баклажани хворіють тими ж хворобами, що й картопля.

Огірки потребують багато води і конкурують за вологу.

Інші коренеплоди (морква, буряк тощо) змагаються за простір і поживні речовини.

Якщо правильно підібрати сусідів, картопля росте краще, менше хворіє і дає більший урожай.

Хрущ шкодить полуниці: що важливо знати

Навесні полуницю часто нищать личинки хруща. Вони живуть у землі й їдять коріння рослин, через що кущі швидко гинуть.

Як зрозуміти, що є шкідник:

кущ раптово в'яне,

легко витягується з ґрунту без коріння.

Що робити:

перевірити землю біля рослини;

знайти й знищити личинки;

за потреби підживити кущ.

Як запобігти: